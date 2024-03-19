FT: ЕС введет пошлины на российское зерно

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии Фото:

Евросоюз в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены, что станет первым ограничением на продукты питания», — говорится в материале издания. Отмечается, что пошлина на зерновые будет составлять 95 евро за тонну.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс в беседе с латвийским радио призвал запретить поставки зерна из России. Он рассказал, что направил письма коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы совместно выработать единую позицию по вопросу ограничения поставок.

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Евросоюз в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. Об этом сообщила британская газета Financial Times. «ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены, что станет первым ограничением на продукты питания», — говорится в материале издания. Отмечается, что пошлина на зерновые будет составлять 95 евро за тонну. Ранее сообщалось, что министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс в беседе с латвийским радио призвал запретить поставки зерна из России. Он рассказал, что направил письма коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы совместно выработать единую позицию по вопросу ограничения поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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