Происшествия Пожары В Свердловской области в пожаре сгорели три ребенка и их мать. Фото 19 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 + Предположительно, очаг возгорания находился на кухне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свердловском поселке Ис (Нижняя Тура) ночью, 19 марта, в деревянном доме произошел пожар, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и 41-летняя женщина. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сегодня [19 марта] в жилом одноэтажном деревянном 3-квартирном доме по улице Ленина произошел пожар. При тушении пожара обнаружены тела погибших — женщины 1983 года рождения и троих ее несовершеннолетних детей — девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения», — сказали в прокуратуре. Предполагается, что очаг пожара находился на кухне. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. «На месте ЧП координирует работу правоохранительных органов и проведение первоначальных следственных действий прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В свердловском поселке Ис (Нижняя Тура) ночью, 19 марта, в деревянном доме произошел пожар, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и 41-летняя женщина. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сегодня [19 марта] в жилом одноэтажном деревянном 3-квартирном доме по улице Ленина произошел пожар. При тушении пожара обнаружены тела погибших — женщины 1983 года рождения и троих ее несовершеннолетних детей — девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения», — сказали в прокуратуре. Предполагается, что очаг пожара находился на кухне. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. «На месте ЧП координирует работу правоохранительных органов и проведение первоначальных следственных действий прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям