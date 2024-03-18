18 марта 2024

В Свердловской области в пожаре сгорели три ребенка и их мать. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Предположительно, очаг возгорания находился на кухне Фото:

В свердловском поселке Ис (Нижняя Тура) ночью, 19 марта, в деревянном доме произошел пожар, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и 41-летняя женщина. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Сегодня [19 марта] в жилом одноэтажном деревянном 3-квартирном доме по улице Ленина произошел пожар. При тушении пожара обнаружены тела погибших — женщины 1983 года рождения и троих ее несовершеннолетних детей — девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения», — сказали в прокуратуре.

Предполагается, что очаг пожара находился на кухне. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. «На месте ЧП координирует работу правоохранительных органов и проведение первоначальных следственных действий прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свердловском поселке Ис (Нижняя Тура) ночью, 19 марта, в деревянном доме произошел пожар, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и 41-летняя женщина. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Сегодня [19 марта] в жилом одноэтажном деревянном 3-квартирном доме по улице Ленина произошел пожар. При тушении пожара обнаружены тела погибших — женщины 1983 года рождения и троих ее несовершеннолетних детей — девочки 2007 года рождения, мальчиков 2012 года рождения и 2013 года рождения», — сказали в прокуратуре. Предполагается, что очаг пожара находился на кухне. Специалисты устанавливают точную причину возгорания. «На месте ЧП координирует работу правоохранительных органов и проведение первоначальных следственных действий прокурор Нижней Туры Сергей Кризский. Ведомство взяло на контроль проведение процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...