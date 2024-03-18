18 марта 2024

Челябинцев испугали звуки взрывов в городе

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Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Челябинск, смог, челябинск, вид сверху
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В Челябинске утром 19 марта прозвучало несколько громких взрывов, которые испугали жителей города. В пресс-службе ГУ МЧС поспешили успокоить горожан, сообщив, что причиной хлопков является технологический процесс на одном из предприятий.

«С 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Звуки взрывов уже пугали челябинцев. Во всех случаях это объясняли процессом по утилизации отходов на одном из предприятий.

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В Челябинске утром 19 марта прозвучало несколько громких взрывов, которые испугали жителей города. В пресс-службе ГУ МЧС поспешили успокоить горожан, сообщив, что причиной хлопков является технологический процесс на одном из предприятий. «С 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Звуки взрывов уже пугали челябинцев. Во всех случаях это объясняли процессом по утилизации отходов на одном из предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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