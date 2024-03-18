Челябинцев испугали звуки взрывов в городе

В Челябинске утром 19 марта прозвучало несколько громких взрывов, которые испугали жителей города. В пресс-службе ГУ МЧС поспешили успокоить горожан, сообщив, что причиной хлопков является технологический процесс на одном из предприятий.
«С 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Звуки взрывов уже пугали челябинцев. Во всех случаях это объясняли процессом по утилизации отходов на одном из предприятий.
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