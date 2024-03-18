Челябинцев испугали звуки взрывов в городе

19 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Похожие на взрывы звуки испугали жителей Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 19 марта прозвучало несколько громких взрывов, которые испугали жителей города. В пресс-службе ГУ МЧС поспешили успокоить горожан, сообщив, что причиной хлопков является технологический процесс на одном из предприятий. «С 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Звуки взрывов уже пугали челябинцев. Во всех случаях это объясняли процессом по утилизации отходов на одном из предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 19 марта прозвучало несколько громких взрывов, которые испугали жителей города. В пресс-службе ГУ МЧС поспешили успокоить горожан, сообщив, что причиной хлопков является технологический процесс на одном из предприятий. «С 9:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Звуки взрывов уже пугали челябинцев. Во всех случаях это объясняли процессом по утилизации отходов на одном из предприятий.