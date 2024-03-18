Власти объяснили пермякам, как проще записать ребенка в первый класс. Инфографика

Пермяки записывают детей в первый класс через Госуслуги

19 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

О поступлении ребенка в первый класс пора позаботиться уже сегодня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школы Пермского края с апреля будут принимать заявления о приеме детей в первые классы. Подать документы можно не только лично, но и через Госуслуги. При этом, как отмечают в министерстве образования Прикамья, создать черновик заявления, чтобы 1 апреля мгновенно отправить его в школу, можно уже сейчас. «Подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка „Отправить“ станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете», — говорится на сайте минобразования. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь учетную запись на Госуслугах, предоставить паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, и документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги на цифровые рельсы. «Возможность получить максимальное количество госуслуг в электронной форме, удаленно — это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом», — подчеркивал глава региона. В министерстве образования отмечают, что прием в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня зачислять будут ребят, которые живут в том же районе, где находится школа, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. На втором этапе — с 6 июля — на свободные места будут принимать остальных детей. Заявления принимаются с 1 апреля, но заполнить его можно уже сейчас Министерство образования Пермского края Фото: Подготовьте все документы Министерство образования Пермского края Фото: В ночь на 1 апреля останется лишь нажать кнопку Министерство образования Пермского края Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школы Пермского края с апреля будут принимать заявления о приеме детей в первые классы. Подать документы можно не только лично, но и через Госуслуги. При этом, как отмечают в министерстве образования Прикамья, создать черновик заявления, чтобы 1 апреля мгновенно отправить его в школу, можно уже сейчас. «Подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка „Отправить“ станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете», — говорится на сайте минобразования. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь учетную запись на Госуслугах, предоставить паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, и документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги на цифровые рельсы. «Возможность получить максимальное количество госуслуг в электронной форме, удаленно — это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом», — подчеркивал глава региона. В министерстве образования отмечают, что прием в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня зачислять будут ребят, которые живут в том же районе, где находится школа, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. На втором этапе — с 6 июля — на свободные места будут принимать остальных детей.