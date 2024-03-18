Школы Пермского края с апреля будут принимать заявления о приеме детей в первые классы. Подать документы можно не только лично, но и через Госуслуги. При этом, как отмечают в министерстве образования Прикамья, создать черновик заявления, чтобы 1 апреля мгновенно отправить его в школу, можно уже сейчас.
«Подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка „Отправить“ станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете», — говорится на сайте минобразования. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь учетную запись на Госуслугах, предоставить паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, и документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги на цифровые рельсы. «Возможность получить максимальное количество госуслуг в электронной форме, удаленно — это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом», — подчеркивал глава региона.
В министерстве образования отмечают, что прием в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня зачислять будут ребят, которые живут в том же районе, где находится школа, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. На втором этапе — с 6 июля — на свободные места будут принимать остальных детей.
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