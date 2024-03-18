18 марта 2024

Власти объяснили пермякам, как проще записать ребенка в первый класс. Инфографика

Пермяки записывают детей в первый класс через Госуслуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, первый класс, первое сентября, набор в первый класс
О поступлении ребенка в первый класс пора позаботиться уже сегодня Фото:

Школы Пермского края с апреля будут принимать заявления о приеме детей в первые классы. Подать документы можно не только лично, но и через Госуслуги. При этом, как отмечают в министерстве образования Прикамья, создать черновик заявления, чтобы 1 апреля мгновенно отправить его в школу, можно уже сейчас.

«Подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка „Отправить“ станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете», — говорится на сайте минобразования. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь учетную запись на Госуслугах, предоставить паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, и документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги на цифровые рельсы. «Возможность получить максимальное количество госуслуг в электронной форме, удаленно — это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом», — подчеркивал глава региона.

В министерстве образования отмечают, что прием в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня зачислять будут ребят, которые живут в том же районе, где находится школа, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. На втором этапе — с 6 июля — на свободные места будут принимать остальных детей.

Заявления принимаются с 1 апреля, но заполнить его можно уже сейчас
Заявления принимаются с 1 апреля, но заполнить его можно уже сейчас
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Подготовьте все документы
Подготовьте все документы
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В ночь на 1 апреля останется лишь нажать кнопку
В ночь на 1 апреля останется лишь нажать кнопку
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Школы Пермского края с апреля будут принимать заявления о приеме детей в первые классы. Подать документы можно не только лично, но и через Госуслуги. При этом, как отмечают в министерстве образования Прикамья, создать черновик заявления, чтобы 1 апреля мгновенно отправить его в школу, можно уже сейчас. «Подача заявления через цифровые сервисы позволяет упростить процесс. Родители смогут заблаговременно подготовить все необходимые документы и в нужный момент в один клик отправить заявку на регистрацию. Отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Кнопка „Отправить“ станет активной 1 апреля в то время, когда школа начнет прием заявлений. Статус и информацию о рассмотрении заявления можно будет отслеживать в личном кабинете», — говорится на сайте минобразования. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь учетную запись на Госуслугах, предоставить паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка, и документа, подтверждающего проживание будущего первоклассника на закрепленной территории. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поставил задачу максимально перевести государственные и муниципальные услуги на цифровые рельсы. «Возможность получить максимальное количество госуслуг в электронной форме, удаленно — это, в первую очередь, комфорт и безопасность в связи с сохраняющейся неблагоприятной обстановкой из-за пандемии. Также это способствует снижению коррупционных рисков, улучшению делового климата и повышает эффективность работы государственного аппарата в целом», — подчеркивал глава региона. В министерстве образования отмечают, что прием в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апреля до 30 июня зачислять будут ребят, которые живут в том же районе, где находится школа, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. На втором этапе — с 6 июля — на свободные места будут принимать остальных детей.
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