18 марта 2024

Любимая группа курганского губернатора выпустила клип про уток. Видео

Курганский ансамбль «Цветень» выпустил клип на песню «Селезень»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Курган, голосование, цветень, выборы 2024
Группа «Цветень» выпустила клип на свою новую песню Фото:

Курганский ансамбль народных песен «Цветень», являющийся любимой группой главы региона Вадима Шумкова, выпустил клип на песню «Селезень». Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«Премьера состоялась 19 марта. Клип ансамбля на песню «Селезень», — указано в посте группы музыкального коллектива.

Сообщается, что клип снят при продержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами музыки и слов стали Владимир Шведов (администратор ансамбля) и Алексей Иванов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в период президентских выборов выступала любимая группа губернатор Вадима Шумкова — «Цветень». Ансамбль выступал все три дня голосования. Их концерт проходил на одном из избирательных участков.

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Курганский ансамбль народных песен «Цветень», являющийся любимой группой главы региона Вадима Шумкова, выпустил клип на песню «Селезень». Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте». «Премьера состоялась 19 марта. Клип ансамбля на песню «Селезень», — указано в посте группы музыкального коллектива. Сообщается, что клип снят при продержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами музыки и слов стали Владимир Шведов (администратор ансамбля) и Алексей Иванов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в период президентских выборов выступала любимая группа губернатор Вадима Шумкова — «Цветень». Ансамбль выступал все три дня голосования. Их концерт проходил на одном из избирательных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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