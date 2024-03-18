Курганский ансамбль народных песен «Цветень», являющийся любимой группой главы региона Вадима Шумкова, выпустил клип на песню «Селезень». Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
«Премьера состоялась 19 марта. Клип ансамбля на песню «Селезень», — указано в посте группы музыкального коллектива.
Сообщается, что клип снят при продержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами музыки и слов стали Владимир Шведов (администратор ансамбля) и Алексей Иванов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в период президентских выборов выступала любимая группа губернатор Вадима Шумкова — «Цветень». Ансамбль выступал все три дня голосования. Их концерт проходил на одном из избирательных участков.
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