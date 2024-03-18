Развлечения Культура Любимая группа курганского губернатора выпустила клип про уток. Видео Курганский ансамбль «Цветень» выпустил клип на песню «Селезень» 19 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 + Группа «Цветень» выпустила клип на свою новую песню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский ансамбль народных песен «Цветень», являющийся любимой группой главы региона Вадима Шумкова, выпустил клип на песню «Селезень». Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте». «Премьера состоялась 19 марта. Клип ансамбля на песню «Селезень», — указано в посте группы музыкального коллектива. Сообщается, что клип снят при продержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами музыки и слов стали Владимир Шведов (администратор ансамбля) и Алексей Иванов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в период президентских выборов выступала любимая группа губернатор Вадима Шумкова — «Цветень». Ансамбль выступал все три дня голосования. Их концерт проходил на одном из избирательных участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганский ансамбль народных песен «Цветень», являющийся любимой группой главы региона Вадима Шумкова, выпустил клип на песню «Селезень». Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте». «Премьера состоялась 19 марта. Клип ансамбля на песню «Селезень», — указано в посте группы музыкального коллектива. Сообщается, что клип снят при продержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами музыки и слов стали Владимир Шведов (администратор ансамбля) и Алексей Иванов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в период президентских выборов выступала любимая группа губернатор Вадима Шумкова — «Цветень». Ансамбль выступал все три дня голосования. Их концерт проходил на одном из избирательных участков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям