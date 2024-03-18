В ХМАО под суд пойдет мигрант, который насмерть сбил женщину с ребенком

19 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Иностранцу грозит ответственность по двум статьям УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО под суд пойдет мигрант, который на автомобиле сбил семью из трех человек, в результате ДТП женщина с ребенком погибли, а мужчина попал в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По уголовному делу собраны достаточные доказательства. […] Материалы уголовного дела направлены в суд», — сообщили агентству в ведомстве. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО. Инцидент произошел в октябре 2023 года в деревне Лямина Сургутского района. Обвиняемый за рулем автомобиля, не имея права управления транспортом, сбил семью из трех человек. Женщина и ребенок скончались, мужчина был доставлен в больницу. Мигранта будут судить по статье 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, и сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия» и 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ранее URA.RU писало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с участием мигранта в ХМАО. Гражданин иностранного государства, не имея прав на управление автомобилем, сбил семью из трех человек и покинул место ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО под суд пойдет мигрант, который на автомобиле сбил семью из трех человек, в результате ДТП женщина с ребенком погибли, а мужчина попал в больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По уголовному делу собраны достаточные доказательства. […] Материалы уголовного дела направлены в суд», — сообщили агентству в ведомстве. Обвинительное заключение утвердила прокуратура ХМАО. Инцидент произошел в октябре 2023 года в деревне Лямина Сургутского района. Обвиняемый за рулем автомобиля, не имея права управления транспортом, сбил семью из трех человек. Женщина и ребенок скончались, мужчина был доставлен в больницу. Мигранта будут судить по статье 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, и сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия» и 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ранее URA.RU писало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль смертельное ДТП с участием мигранта в ХМАО. Гражданин иностранного государства, не имея прав на управление автомобилем, сбил семью из трех человек и покинул место ДТП.