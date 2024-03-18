В Тобольске расширят стену народной памяти

На «Стене народной памяти» в Тобольске появится дополнительный стенд

19 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

На новой секции мемориала разместят имена и фото, предоставленные родственниками участников ВОВ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске в преддверии Дня Победы установят дополнительный стенд мемориала «Стена народной памяти — тоболяков Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на главу города Максима Афанасьева сообщает telegram-канал администрации Тобольска. «В преддверии Дня Победы Стена народной памяти будет обновлена еще одним дополнительным сегментом. В настоящее время Стена народной памяти включает в себя 14 стендов и насчитывает 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», — говорится в сообщении. Сообщается, что размещения на новом сегменте мемориала уже ожидают около ста фотографий и имен. Все они являются участниками Великой Отечественной войны или тружениками тыла. Заявления на размещение подали их родственники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске в преддверии Дня Победы установят дополнительный стенд мемориала «Стена народной памяти — тоболяков Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на главу города Максима Афанасьева сообщает telegram-канал администрации Тобольска. «В преддверии Дня Победы Стена народной памяти будет обновлена еще одним дополнительным сегментом. В настоящее время Стена народной памяти включает в себя 14 стендов и насчитывает 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», — говорится в сообщении. Сообщается, что размещения на новом сегменте мемориала уже ожидают около ста фотографий и имен. Все они являются участниками Великой Отечественной войны или тружениками тыла. Заявления на размещение подали их родственники.