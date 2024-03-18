В Тобольске расширят стену народной памяти

В Тобольске в преддверии Дня Победы установят дополнительный стенд мемориала «Стена народной памяти — тоболяков Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на главу города Максима Афанасьева сообщает telegram-канал администрации Тобольска.
«В преддверии Дня Победы Стена народной памяти будет обновлена еще одним дополнительным сегментом. В настоящее время Стена народной памяти включает в себя 14 стендов и насчитывает 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», — говорится в сообщении.
Сообщается, что размещения на новом сегменте мемориала уже ожидают около ста фотографий и имен. Все они являются участниками Великой Отечественной войны или тружениками тыла. Заявления на размещение подали их родственники.
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