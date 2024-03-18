18 марта 2024

В Тобольске расширят стену народной памяти

На «Стене народной памяти» в Тобольске появится дополнительный стенд
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9 мая. Тюмень , бессмертный полк, парад, парад 9 мая
На новой секции мемориала разместят имена и фото, предоставленные родственниками участников ВОВ Фото:

В Тобольске в преддверии Дня Победы установят дополнительный стенд мемориала «Стена народной памяти — тоболяков Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на главу города Максима Афанасьева сообщает telegram-канал администрации Тобольска.

«В преддверии Дня Победы Стена народной памяти будет обновлена еще одним дополнительным сегментом. В настоящее время Стена народной памяти включает в себя 14 стендов и насчитывает 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», — говорится в сообщении.

Сообщается, что размещения на новом сегменте мемориала уже ожидают около ста фотографий и имен. Все они являются участниками Великой Отечественной войны или тружениками тыла. Заявления на размещение подали их родственники.

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В Тобольске в преддверии Дня Победы установят дополнительный стенд мемориала «Стена народной памяти — тоболяков Бессмертный полк». Об этом со ссылкой на главу города Максима Афанасьева сообщает telegram-канал администрации Тобольска. «В преддверии Дня Победы Стена народной памяти будет обновлена еще одним дополнительным сегментом. В настоящее время Стена народной памяти включает в себя 14 стендов и насчитывает 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла», — говорится в сообщении. Сообщается, что размещения на новом сегменте мемориала уже ожидают около ста фотографий и имен. Все они являются участниками Великой Отечественной войны или тружениками тыла. Заявления на размещение подали их родственники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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