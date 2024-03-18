Организаторы свердловской викторины «Опорный край» объявят номера участников

19 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Все, кто отправил уникальный код на номер, смогут проверить его на сайте викторины Фото: Илья Московец © URA.RU Участники викторины «Опорный край», которая проходила в Свердловской области с 15 по 18 марта, уже сегодня, 19 марта, смогут проверить, будут ли они претендовать на подарки или нет. Об этом организаторы сообщают на официальном сайте. «Уникальные номера участников викторины, из числа которых будут выбраны обладатели ценных подарков, будут опубликованы в 13:00 19 марта», — говорится в сообщении. Проверить свой код можно здесь . Обладателей ценных подарков из списка определят 12 апреля в интернете и эфире ОТВ. Также результаты можно будет найти на сайте викторины 13 апреля. Ведущим на подведении итогов станет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробную инструкцию о том, как забирать подарки, URA.RU публиковало 14 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники викторины «Опорный край», которая проходила в Свердловской области с 15 по 18 марта, уже сегодня, 19 марта, смогут проверить, будут ли они претендовать на подарки или нет. Об этом организаторы сообщают на официальном сайте. «Уникальные номера участников викторины, из числа которых будут выбраны обладатели ценных подарков, будут опубликованы в 13:00 19 марта», — говорится в сообщении. Проверить свой код можно здесь. Обладателей ценных подарков из списка определят 12 апреля в интернете и эфире ОТВ. Также результаты можно будет найти на сайте викторины 13 апреля. Ведущим на подведении итогов станет легендарный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробную инструкцию о том, как забирать подарки, URA.RU публиковало 14 марта.