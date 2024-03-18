В ЯНАО растет интерес к рабочим профессиям

Hh.ru: самые популярные рабочие профессии в ЯНАО — водители и слесари-сантехники

19 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Рабочие профессии набирают популярность в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году в ЯНАО было размещено 9,1 тысячи вакансий для рабочего персонала, самыми востребованными профессиями стали водители, машинисты и слесари-сантехники. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы hh.ru. «В сравнении с 2022 годом, количество вакансий для синих воротничков выросло на 23%. С точки зрения отдельных специализаций, наибольший прирост по числу вакансий виден среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (+84%), монтажников (+72%) и операторов станков с ЧПУ (+70%)», — отметили в hh.ru. По данным аналитиков, медианная зарплата в профобласти рабочего персонала составила 118 800 рублей, что на 22% больше, чем в 2022 году. «Наиболее яркий рост по доходу отмечается у операторов станков с ЧПУ (+60%, медиана зарплаты — 130 000 рублей), у грузчиков (+36%, 59 600 рублей) и у водителей (+35%, 132 200 рублей)», — отметили специалисты. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов среди рабочих с медианной зарплатой вошли сварщики, получающие 150 000 рублей, машинисты (148 200 рублей) и механики (137 400 рублей). Несмотря на высокую оплату, конкуренция среди рабочего персонала сейчас одна из самых низких. На одну вакансию машиниста на Ямале приходится 1,4 резюме, автослесаря — 1,6 резюме, токаря, фрезеровщика, шлифовщика — 1,7. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году в ЯНАО было размещено 9,1 тысячи вакансий для рабочего персонала, самыми востребованными профессиями стали водители, машинисты и слесари-сантехники. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы hh.ru. «В сравнении с 2022 годом, количество вакансий для синих воротничков выросло на 23%. С точки зрения отдельных специализаций, наибольший прирост по числу вакансий виден среди токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (+84%), монтажников (+72%) и операторов станков с ЧПУ (+70%)», — отметили в hh.ru. По данным аналитиков, медианная зарплата в профобласти рабочего персонала составила 118 800 рублей, что на 22% больше, чем в 2022 году. «Наиболее яркий рост по доходу отмечается у операторов станков с ЧПУ (+60%, медиана зарплаты — 130 000 рублей), у грузчиков (+36%, 59 600 рублей) и у водителей (+35%, 132 200 рублей)», — отметили специалисты. В тройку самых высокооплачиваемых специалистов среди рабочих с медианной зарплатой вошли сварщики, получающие 150 000 рублей, машинисты (148 200 рублей) и механики (137 400 рублей). Несмотря на высокую оплату, конкуренция среди рабочего персонала сейчас одна из самых низких. На одну вакансию машиниста на Ямале приходится 1,4 резюме, автослесаря — 1,6 резюме, токаря, фрезеровщика, шлифовщика — 1,7.