18 марта 2024

Бывшего топового врача Федерального кардиоцентра в Перми приговорили к колонии

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Ярослав Сугаков приговорен к колонии строгого режима Фото:

В Перми осужден бывший заместитель Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослав Сугаков. Суд приговорил его к реальному сроку за попытку дачи взятки.

«Ярослав Сугаков, работавший до возбуждения уголовного дела заместителем главврача ФЦССХ имени С. Г. Суханова, проведет в колонии строгого режима более семи лет», — пишет Properm. Медика обвиняли в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ в сумме 50 тыс. долларов США через посредника Сергея Москалюка. Взамен кардиоцентр должен был избежать проверок со стороны контролирующих органов.

Своей вины Сугаков не признал. Изначально суд приговорил его к штрафу и оставил на свободе, но врач обжаловал приговор суда. Москалюк от суда скрылся и сейчас объявлен в розыск.

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В Перми осужден бывший заместитель Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослав Сугаков. Суд приговорил его к реальному сроку за попытку дачи взятки. «Ярослав Сугаков, работавший до возбуждения уголовного дела заместителем главврача ФЦССХ имени С. Г. Суханова, проведет в колонии строгого режима более семи лет», — пишет Properm. Медика обвиняли в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ в сумме 50 тыс. долларов США через посредника Сергея Москалюка. Взамен кардиоцентр должен был избежать проверок со стороны контролирующих органов. Своей вины Сугаков не признал. Изначально суд приговорил его к штрафу и оставил на свободе, но врач обжаловал приговор суда. Москалюк от суда скрылся и сейчас объявлен в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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