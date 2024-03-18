Бывшего топового врача Федерального кардиоцентра в Перми приговорили к колонии

В Перми осужден бывший заместитель Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослав Сугаков. Суд приговорил его к реальному сроку за попытку дачи взятки.
«Ярослав Сугаков, работавший до возбуждения уголовного дела заместителем главврача ФЦССХ имени С. Г. Суханова, проведет в колонии строгого режима более семи лет», — пишет Properm. Медика обвиняли в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ в сумме 50 тыс. долларов США через посредника Сергея Москалюка. Взамен кардиоцентр должен был избежать проверок со стороны контролирующих органов.
Своей вины Сугаков не признал. Изначально суд приговорил его к штрафу и оставил на свободе, но врач обжаловал приговор суда. Москалюк от суда скрылся и сейчас объявлен в розыск.
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