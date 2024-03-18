Житель ХМАО потерял полмиллиона рублей, желая заработать на криптовалюте

Житель Нижневартовска (ХМАО) перевел полмиллиона на счет мошенника, который предлагал быстро заработать на крипотвалюте. После получения денег аферист перестал выходить на связь — югорчанин заподозрил обман и обратился в полицию.
«39-летний мужчина рассказал полицейским, что увидел рекламу о быстром заработке в популярном мессенджере, и, пройдя по ссылке, начал общение с якобы работодателем, который предлагал заработать на торгах криптовалютой. Вартовчанин согласился на сделку и перевел на счет неизвестного 500 тысяч рублей. После перевода денежных средств аферист перестал выходить на связь, а горожанин, поняв, что его обманули, обратился в полицию», — сообщила полиция Югры в telegram-канале.
Следователи завели уголовное дело по факту мошенничества. Полиция ХМАО порекомендовала гражданам игнорировать предложения незнакомцев с обещаниями быстрого обогащения, чтобы избежать обмана.
Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска потеряла 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Полицейские ищут лиц, причастных к преступлению
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