18 марта 2024

Житель ХМАО потерял полмиллиона рублей, желая заработать на криптовалюте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, финансы, деньги, валюта, биткоин, криптовалюта
Житель Нижневартовска польстился на обещания быстрого обогащения и потерял свои деньги Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) перевел полмиллиона на счет мошенника, который предлагал быстро заработать на крипотвалюте. После получения денег аферист перестал выходить на связь — югорчанин заподозрил обман и обратился в полицию.

«39-летний мужчина рассказал полицейским, что увидел рекламу о быстром заработке в популярном мессенджере, и, пройдя по ссылке, начал общение с якобы работодателем, который предлагал заработать на торгах криптовалютой. Вартовчанин согласился на сделку и перевел на счет неизвестного 500 тысяч рублей. После перевода денежных средств аферист перестал выходить на связь, а горожанин, поняв, что его обманули, обратился в полицию», — сообщила полиция Югры в telegram-канале.

Следователи завели уголовное дело по факту мошенничества. Полиция ХМАО порекомендовала гражданам игнорировать предложения незнакомцев с обещаниями быстрого обогащения, чтобы избежать обмана.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска потеряла 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Полицейские ищут лиц, причастных к преступлению

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Житель Нижневартовска (ХМАО) перевел полмиллиона на счет мошенника, который предлагал быстро заработать на крипотвалюте. После получения денег аферист перестал выходить на связь — югорчанин заподозрил обман и обратился в полицию. «39-летний мужчина рассказал полицейским, что увидел рекламу о быстром заработке в популярном мессенджере, и, пройдя по ссылке, начал общение с якобы работодателем, который предлагал заработать на торгах криптовалютой. Вартовчанин согласился на сделку и перевел на счет неизвестного 500 тысяч рублей. После перевода денежных средств аферист перестал выходить на связь, а горожанин, поняв, что его обманули, обратился в полицию», — сообщила полиция Югры в telegram-канале. Следователи завели уголовное дело по факту мошенничества. Полиция ХМАО порекомендовала гражданам игнорировать предложения незнакомцев с обещаниями быстрого обогащения, чтобы избежать обмана. Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска потеряла 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Полицейские ищут лиц, причастных к преступлению
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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