В Российском МИД отреагировали на угрозу войны Армении и Азербайджана

Возможная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном не будет касаться России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что Армения выбрала сторону в этом противостоянии, и теперь этот вопрос касается только ее западных кураторов.
«Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — считает Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале.
Ранее Никол Пашинян высказал опасение, что Армения может спровоцировать новый конфликт с Азербайджаном, если не пойдет на уступки по поводу приграничных сел. По его мнению, война может начаться уже к концу этой недели.
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