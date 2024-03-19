В Российском МИД отреагировали на угрозу войны Армении и Азербайджана

Захарова: война Армении и Азербайджана не связана с Россией
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария, топ
Захарова прокомментировала опасения Пашиняна Фото:

Возможная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном не будет касаться России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что Армения выбрала сторону в этом противостоянии, и теперь этот вопрос касается только ее западных кураторов.

«Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — считает Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале.

Ранее Никол Пашинян высказал опасение, что Армения может спровоцировать новый конфликт с Азербайджаном, если не пойдет на уступки по поводу приграничных сел. По его мнению, война может начаться уже к концу этой недели.

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Возможная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном не будет касаться России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она считает, что Армения выбрала сторону в этом противостоянии, и теперь этот вопрос касается только ее западных кураторов. «Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками», — считает Захарова. Свое заявление она опубликовала в telegram-канале. Ранее Никол Пашинян высказал опасение, что Армения может спровоцировать новый конфликт с Азербайджаном, если не пойдет на уступки по поводу приграничных сел. По его мнению, война может начаться уже к концу этой недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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