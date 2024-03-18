Мэрия Нижневартовска разбирается в инциденте с водителем, который зажал подростка дверью автобуса

Водитель зажал ребенка дверью автобуса
Мэрия Нижневартовска подключилась к инциденту с водителем, который зажал подростка дверью в автобусе, когда пассажиры выходили из транспорта. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Сейчас по данному факту проводят проверку. По ее результатам будут приняты конкретные решения», — сообщили агентству в мэрии.
Ранее Следственный комитет ХМАО также начал процессуальную. проверку по этому инциденту. Силовики установят обстоятельства произошедшего.
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