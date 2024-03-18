18 марта 2024

Мэрия Нижневартовска разбирается в инциденте с водителем, который зажал подростка дверью автобуса

В ХМАО водитель зажал подростка дверью автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, автобус 67
Водитель зажал ребенка дверью автобуса Фото:

Мэрия Нижневартовска подключилась к инциденту с водителем, который зажал подростка дверью в автобусе, когда пассажиры выходили из транспорта. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Сейчас по данному факту проводят проверку. По ее результатам будут приняты конкретные решения», — сообщили агентству в мэрии.

Ранее Следственный комитет ХМАО также начал процессуальную. проверку по этому инциденту. Силовики установят обстоятельства произошедшего.

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Мэрия Нижневартовска подключилась к инциденту с водителем, который зажал подростка дверью в автобусе, когда пассажиры выходили из транспорта. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Сейчас по данному факту проводят проверку. По ее результатам будут приняты конкретные решения», — сообщили агентству в мэрии. Ранее Следственный комитет ХМАО также начал процессуальную. проверку по этому инциденту. Силовики установят обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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