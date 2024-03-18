В ЯНАО за выступление Охлобыстину заплатят около двух миллионов рублей

В Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. За трехчасовое представление артисту заплатят около двух миллионов рублей, следует из документации ЕИС «Закупки».-
«Исполнитель обеспечивает выступление в моноспектакле „Духовные беседы“ и организацию творческой встречи с молодежью города Надыма артиста Ивана Ивановича Охлобыстина в рамках организации и проведения молодежного форума „Навигатор успеха“. Продолжительность выступления — не менее 3 часов 30 минут. Максимальная цена контракта — 1 миллион 700 тысяч рублей», — следует из документации.
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