18 марта 2024

В ЯНАО за выступление Охлобыстину заплатят около двух миллионов рублей

Иван Охлобыстин выступит на молодежном форуме «Навигатор успеха» в Надыме
© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, охлобыстин иван
Актер Иван Охлобыстин выступит на молодежном форуме на Ямале Фото:

В Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. За трехчасовое представление артисту заплатят около двух миллионов рублей, следует из документации ЕИС «Закупки».-

«Исполнитель обеспечивает выступление в моноспектакле „Духовные беседы“ и организацию творческой встречи с молодежью города Надыма артиста Ивана Ивановича Охлобыстина в рамках организации и проведения молодежного форума „Навигатор успеха“. Продолжительность выступления — не менее 3 часов 30 минут. Максимальная цена контракта — 1 миллион 700 тысяч рублей», — следует из документации.

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В Надыме (ЯНАО) на молодежном форуме «Навигатор успеха» выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. За трехчасовое представление артисту заплатят около двух миллионов рублей, следует из документации ЕИС «Закупки».- «Исполнитель обеспечивает выступление в моноспектакле „Духовные беседы“ и организацию творческой встречи с молодежью города Надыма артиста Ивана Ивановича Охлобыстина в рамках организации и проведения молодежного форума „Навигатор успеха“. Продолжительность выступления — не менее 3 часов 30 минут. Максимальная цена контракта — 1 миллион 700 тысяч рублей», — следует из документации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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