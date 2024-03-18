Тюменцы стали покупать в два раза больше мотоциклов

В Тюмени спрос на новые мотоциклы вырос за год на 114%

Средняя цена нового мотоцикла в Тюмени превысила 175 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени стали покупать в два раза больше мотоциклов. Спрос в этом сегменте вырос за год на 114%, сообщает в рассылке пресс-служба сервиса «Авито Авто».

«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику спроса на мототехнику в Тюмени за прошлый год. По данным платформы, в 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а спрос на мотоциклы с пробегом — на 12%», — говорится в сообщении.

Среди новых наибольшей популярностью пользуются модели китайского производителя KAYO и японские Ataki. Вместе они составляют 42% спроса. В сегменте мотоциклов с пробегом лидируют Honda, «Иж» и «Урал» с общей долей в 30%. Отмечается, что средняя цена нового мотоцикла составляет 175 тысяч, а мотоцикл с пробегом стоит в среднем 231 тысячу рублей.