Тюменцы стали покупать в два раза больше мотоциклов

Жители Тюмени стали покупать в два раза больше мотоциклов. Спрос в этом сегменте вырос за год на 114%, сообщает в рассылке пресс-служба сервиса «Авито Авто».
«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику спроса на мототехнику в Тюмени за прошлый год. По данным платформы, в 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а спрос на мотоциклы с пробегом — на 12%», — говорится в сообщении.
Среди новых наибольшей популярностью пользуются модели китайского производителя KAYO и японские Ataki. Вместе они составляют 42% спроса. В сегменте мотоциклов с пробегом лидируют Honda, «Иж» и «Урал» с общей долей в 30%. Отмечается, что средняя цена нового мотоцикла составляет 175 тысяч, а мотоцикл с пробегом стоит в среднем 231 тысячу рублей.
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