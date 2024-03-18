18 марта 2024

Тюменцы стали покупать в два раза больше мотоциклов

В Тюмени спрос на новые мотоциклы вырос за год на 114%
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие байкерского сезона в ресторане Молодость. Тюмень, мотоцикл, бар молодость, ресторан молодость
Средняя цена нового мотоцикла в Тюмени превысила 175 тысяч рублей Фото:

Жители Тюмени стали покупать в два раза больше мотоциклов. Спрос в этом сегменте вырос за год на 114%, сообщает в рассылке пресс-служба сервиса «Авито Авто».

«Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику спроса на мототехнику в Тюмени за прошлый год. По данным платформы, в 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а спрос на мотоциклы с пробегом — на 12%», — говорится в сообщении.

Среди новых наибольшей популярностью пользуются модели китайского производителя KAYO и японские Ataki. Вместе они составляют 42% спроса. В сегменте мотоциклов с пробегом лидируют Honda, «Иж» и «Урал» с общей долей в 30%. Отмечается, что средняя цена нового мотоцикла составляет 175 тысяч, а мотоцикл с пробегом стоит в среднем 231 тысячу рублей.

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Жители Тюмени стали покупать в два раза больше мотоциклов. Спрос в этом сегменте вырос за год на 114%, сообщает в рассылке пресс-служба сервиса «Авито Авто». «Эксперты „Авито Авто“ проанализировали динамику спроса на мототехнику в Тюмени за прошлый год. По данным платформы, в 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а спрос на мотоциклы с пробегом — на 12%», — говорится в сообщении. Среди новых наибольшей популярностью пользуются модели китайского производителя KAYO и японские Ataki. Вместе они составляют 42% спроса. В сегменте мотоциклов с пробегом лидируют Honda, «Иж» и «Урал» с общей долей в 30%. Отмечается, что средняя цена нового мотоцикла составляет 175 тысяч, а мотоцикл с пробегом стоит в среднем 231 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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