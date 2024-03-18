В городе Шадринске Курганской области дорога на участке улицы Щеткина устлана ямами, которые напомнили местным дырки у сыра. Информация об этом размещена на портале «Обратись».
«Добрый день, улица Щеткина от улицы Февральской до улицы Михайловской похожа на сыр. Яма на яме, каждый год засыпают улицу отсевом, но толку от этого никакого», — написал в обращении курганец. Также он попросил обратить на это внимание, акцентируя на том, что проехать по дороге из-за ям невозможно.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города Шадринска для уточнения, будет ли проводиться ремонт на данном участке дороги. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения ответа.
Ранее URA.RU писало, что в курганском селе ребенок инвалид не может проехать по дороге из-за лужи. Из-за нее сложно добраться даже до местного магазина.
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