Текслер в Челябинске провел заседание «Движения первых»

19 марта 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Губернатор назвал работу «Движения первых» важной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 марта провел заседание совета регионального отделения «Движения первых». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона «Вы делаете большую и важную работу для страны, для тех городов и районов, где живете, объединяя вокруг себя инициативных людей, помогаете патриотическому воспитанию. Прошу глав, общественников обратить на это внимание, помогать, усилить организационное начало. Это должна быть общая, командная работа, и, уверен, что „Движение первых“ в регионе благодаря этому будет активно расширяться», — обратился Текслер к участникам движения. Текслер отметил, что участники движения только за прошлый год провели свыше 40 крупных мероприятий, в которых приняли участие более 163 тысяч человек. В этом году члены движения приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а в регионе — в фестивале «Действуй». Губернатор поблагодарил участников движения за активность. Губернатор также призвал ребят активно включаться в подготовку к празднованию Дня Победы, в мероприятия по поводу юбилея Челябинской области, Года семьи, проведение субботников и другие. Текслер напомнил, что в области с этого года начнут действовать несколько круглогодичных баз в Магнитогорске, Пласте и на озере Увильды, где будет возможно организовывать областные смены движения. «Движение первых» было создано в 2022 году для воспитания активной, патриотически настроенной молодежи, живущей в рамках традиционных ценностей. Наблюдательный совет движения возглавляет президент России Владимир Путин. Алексей Текслер призвал глав активнее поддерживать движение Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 марта провел заседание совета регионального отделения «Движения первых». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона «Вы делаете большую и важную работу для страны, для тех городов и районов, где живете, объединяя вокруг себя инициативных людей, помогаете патриотическому воспитанию. Прошу глав, общественников обратить на это внимание, помогать, усилить организационное начало. Это должна быть общая, командная работа, и, уверен, что „Движение первых“ в регионе благодаря этому будет активно расширяться», — обратился Текслер к участникам движения. Текслер отметил, что участники движения только за прошлый год провели свыше 40 крупных мероприятий, в которых приняли участие более 163 тысяч человек. В этом году члены движения приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а в регионе — в фестивале «Действуй». Губернатор поблагодарил участников движения за активность. Губернатор также призвал ребят активно включаться в подготовку к празднованию Дня Победы, в мероприятия по поводу юбилея Челябинской области, Года семьи, проведение субботников и другие. Текслер напомнил, что в области с этого года начнут действовать несколько круглогодичных баз в Магнитогорске, Пласте и на озере Увильды, где будет возможно организовывать областные смены движения. «Движение первых» было создано в 2022 году для воспитания активной, патриотически настроенной молодежи, живущей в рамках традиционных ценностей. Наблюдательный совет движения возглавляет президент России Владимир Путин.