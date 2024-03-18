18 марта 2024

В Тюмени рассказали, почему закрылся ресторан «Счастье»

Ресторан «Счастье» в Тюмени закрылся из-за условий аренды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, прохожие, пешеходы, улица республики, ресторан счастье
Ресторан располагался в стеклянном шаре Фото:

Тюменский ресторан «Счастье» закрылся в связи с невыгодными условиями аренды. Об этом URA.RU рассказала управляющая заведением Мария.

«Ресторан закрылся в связи с невыгодными условиями аренды. В связи с расторжением договора с арендодателем», — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, об открытии заведения на новом месте пока разговоров со стороны собственника не ведется. Заведение прекратило свою работу 11 февраля.

Ресторан «Счастье» открылся в Тюмени в 2014 году. Заведение располагалось в ТЦ «Калинка». Гостей принимали в стеклянном шаре, окна которого выходили на центральные улицы города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский ресторан «Счастье» закрылся в связи с невыгодными условиями аренды. Об этом URA.RU рассказала управляющая заведением Мария. «Ресторан закрылся в связи с невыгодными условиями аренды. В связи с расторжением договора с арендодателем», — сообщила собеседница агентства. По ее словам, об открытии заведения на новом месте пока разговоров со стороны собственника не ведется. Заведение прекратило свою работу 11 февраля. Ресторан «Счастье» открылся в Тюмени в 2014 году. Заведение располагалось в ТЦ «Калинка». Гостей принимали в стеклянном шаре, окна которого выходили на центральные улицы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...