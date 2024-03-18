В Тюмени рассказали, почему закрылся ресторан «Счастье»

Тюменский ресторан «Счастье» закрылся в связи с невыгодными условиями аренды. Об этом URA.RU рассказала управляющая заведением Мария.
«Ресторан закрылся в связи с невыгодными условиями аренды. В связи с расторжением договора с арендодателем», — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, об открытии заведения на новом месте пока разговоров со стороны собственника не ведется. Заведение прекратило свою работу 11 февраля.
Ресторан «Счастье» открылся в Тюмени в 2014 году. Заведение располагалось в ТЦ «Калинка». Гостей принимали в стеклянном шаре, окна которого выходили на центральные улицы города.
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