18 марта 2024

Замгенпрокурора Зайцев убедил вернуть автобус в курганский поселок

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, рейсовый автобус, автобус
Автобусы будут ходить в Чернавском два дня в неделю Фото:

В Курганской области после вмешательства замгенпрокурора Сергея Зайцева власти региона договорились с перевозчиком, чтобы тот два раза в неделю заезжал в поселок Чернавский, куда не ходят автобусы. Данная информация размещена на сайте Генпрокуратуры.

«Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии транспортного сообщения с поселком Чернавским Курганской области. Для защиты их прав прокурором директору департамента экономического развития региона направлена информация», — указано в сообщении.

Власти договорились с перевозчиком, отвечающим за рейсы из села Введенского в село Кетово (транзитом через Курган), чтобы он по вторникам и четвергам в утреннее и вечернее время заезжал в поселок. Автобусы появятся в Чернавском с 21 марта.

Из-за низкой рентабельности в Чернавском, где проживает около 140 человек, в декабре 2022 года закрылся единственный автобусный маршрут до Кургана. После этого жителям поселка пришлось ходить более шести километров, чтобы добраться до ближайшей остановки. Жители поселка пожаловались в Следственный комитет России, после чего глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль эту ситуацию.

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В Курганской области после вмешательства замгенпрокурора Сергея Зайцева власти региона договорились с перевозчиком, чтобы тот два раза в неделю заезжал в поселок Чернавский, куда не ходят автобусы. Данная информация размещена на сайте Генпрокуратуры. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев взял на личный контроль публикацию средств массовой информации об отсутствии транспортного сообщения с поселком Чернавским Курганской области. Для защиты их прав прокурором директору департамента экономического развития региона направлена информация», — указано в сообщении. Власти договорились с перевозчиком, отвечающим за рейсы из села Введенского в село Кетово (транзитом через Курган), чтобы он по вторникам и четвергам в утреннее и вечернее время заезжал в поселок. Автобусы появятся в Чернавском с 21 марта. Из-за низкой рентабельности в Чернавском, где проживает около 140 человек, в декабре 2022 года закрылся единственный автобусный маршрут до Кургана. После этого жителям поселка пришлось ходить более шести километров, чтобы добраться до ближайшей остановки. Жители поселка пожаловались в Следственный комитет России, после чего глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль эту ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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