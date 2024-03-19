Путин: хозяева бросают предателей России как мясо

Путин отметил, что границы России хорошо защищаются от предателей
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что те, кому подконтрольны военные, нападающие на границы России, бросают своих людей на убой. При этом глава РФ отметил, что приграничные территории РФ хорошо защищены.
«Хозяева предателей, нападающих на приграничные города РФ, их не жалеют и бросают на убой», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Глава РФ добавил, что действия по защите российских границ дают результат. Они являются скоординированными и слаженными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.