Путин: хозяева бросают предателей России как мясо

19 марта 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что границы России хорошо защищаются от предателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что те, кому подконтрольны военные, нападающие на границы России, бросают своих людей на убой. При этом глава РФ отметил, что приграничные территории РФ хорошо защищены. «Хозяева предателей, нападающих на приграничные города РФ, их не жалеют и бросают на убой», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Глава РФ добавил, что действия по защите российских границ дают результат. Они являются скоординированными и слаженными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что те, кому подконтрольны военные, нападающие на границы России, бросают своих людей на убой. При этом глава РФ отметил, что приграничные территории РФ хорошо защищены. «Хозяева предателей, нападающих на приграничные города РФ, их не жалеют и бросают на убой», — заявил Путин во время расширенного заседания коллегии ФСБ. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Глава РФ добавил, что действия по защите российских границ дают результат. Они являются скоординированными и слаженными.