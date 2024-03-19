Турчак: участники СВО автоматом получат по 25% на праймериз «Единой России»

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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, регистрация, партия единая россия, праймериз, единая россия, паспорт рф, ер, паспорт россии, кандидат
В сентябре пройдут 67 избирательных кампаний в 40 регионах в рамках ЕДГ-2024 Фото:

Каждый участник СВО, подавший заявку на предварительное голосование «Единой России», автоматически получит 25% от числа голосов избирателей. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета.

«Каждый кандидат предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО автоматически получит 25% к полученным голосам избирателей», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. Он добавил, что отделения партии окажут максимальную поддержку этим кандидатам в процессе подготовки к голосованию, а также в ходе последующей избирательной кампании.

Несколько участников СВО, намеревающихся подать заявки на предварительное голосование, приняли участие в президиуме. Андрей Турчак отметил, что в своем послании президент говорил о ветеранах СВО, рассматривая их как новую элиту, тех людей, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе и государственных компаниях. Уже в прошлом году «Единая Россия» начала активно вовлекать участников СВО в политический процесс, и многие из них стали депутатами разных уровней после единого дня голосования.

Сентябрь станет временем проведения 67 избирательных кампаний в 40 регионах в рамках ЕДГ-2024. На этих выборах будут замещены более 25 тысяч мандатов. Среди них — выборы депутата Госдумы в Республике Хакасия, а также 19 выборов на должности высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, три — по выбору глав админцентров, 21 — по избранию депутатов городских дум и 10 — по массовому выбору представителей в органах местного самоуправления, в результате которых будет замещено более 24 тысячи мандатов.

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Каждый участник СВО, подавший заявку на предварительное голосование «Единой России», автоматически получит 25% от числа голосов избирателей. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета. «Каждый кандидат предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО автоматически получит 25% к полученным голосам избирателей», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. Он добавил, что отделения партии окажут максимальную поддержку этим кандидатам в процессе подготовки к голосованию, а также в ходе последующей избирательной кампании. Несколько участников СВО, намеревающихся подать заявки на предварительное голосование, приняли участие в президиуме. Андрей Турчак отметил, что в своем послании президент говорил о ветеранах СВО, рассматривая их как новую элиту, тех людей, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе и государственных компаниях. Уже в прошлом году «Единая Россия» начала активно вовлекать участников СВО в политический процесс, и многие из них стали депутатами разных уровней после единого дня голосования. Сентябрь станет временем проведения 67 избирательных кампаний в 40 регионах в рамках ЕДГ-2024. На этих выборах будут замещены более 25 тысяч мандатов. Среди них — выборы депутата Госдумы в Республике Хакасия, а также 19 выборов на должности высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, три — по выбору глав админцентров, 21 — по избранию депутатов городских дум и 10 — по массовому выбору представителей в органах местного самоуправления, в результате которых будет замещено более 24 тысячи мандатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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