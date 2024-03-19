Турчак: участники СВО автоматом получат по 25% на праймериз «Единой России»

19 марта 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В сентябре пройдут 67 избирательных кампаний в 40 регионах в рамках ЕДГ-2024 Фото: Анна Майорова © URA.RU Каждый участник СВО, подавший заявку на предварительное голосование «Единой России», автоматически получит 25% от числа голосов избирателей. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета. «Каждый кандидат предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО автоматически получит 25% к полученным голосам избирателей», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. Он добавил, что отделения партии окажут максимальную поддержку этим кандидатам в процессе подготовки к голосованию, а также в ходе последующей избирательной кампании. Несколько участников СВО, намеревающихся подать заявки на предварительное голосование, приняли участие в президиуме. Андрей Турчак отметил, что в своем послании президент говорил о ветеранах СВО, рассматривая их как новую элиту, тех людей, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе и государственных компаниях. Уже в прошлом году «Единая Россия» начала активно вовлекать участников СВО в политический процесс, и многие из них стали депутатами разных уровней после единого дня голосования. Сентябрь станет временем проведения 67 избирательных кампаний в 40 регионах в рамках ЕДГ-2024. На этих выборах будут замещены более 25 тысяч мандатов. Среди них — выборы депутата Госдумы в Республике Хакасия, а также 19 выборов на должности высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, три — по выбору глав админцентров, 21 — по избранию депутатов городских дум и 10 — по массовому выбору представителей в органах местного самоуправления, в результате которых будет замещено более 24 тысячи мандатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каждый участник СВО, подавший заявку на предварительное голосование «Единой России», автоматически получит 25% от числа голосов избирателей. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета. «Каждый кандидат предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО автоматически получит 25% к полученным голосам избирателей», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. Он добавил, что отделения партии окажут максимальную поддержку этим кандидатам в процессе подготовки к голосованию, а также в ходе последующей избирательной кампании. Несколько участников СВО, намеревающихся подать заявки на предварительное голосование, приняли участие в президиуме. Андрей Турчак отметил, что в своем послании президент говорил о ветеранах СВО, рассматривая их как новую элиту, тех людей, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе и государственных компаниях. Уже в прошлом году «Единая Россия» начала активно вовлекать участников СВО в политический процесс, и многие из них стали депутатами разных уровней после единого дня голосования. Сентябрь станет временем проведения 67 избирательных кампаний в 40 регионах в рамках ЕДГ-2024. На этих выборах будут замещены более 25 тысяч мандатов. Среди них — выборы депутата Госдумы в Республике Хакасия, а также 19 выборов на должности высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, три — по выбору глав админцентров, 21 — по избранию депутатов городских дум и 10 — по массовому выбору представителей в органах местного самоуправления, в результате которых будет замещено более 24 тысячи мандатов.