Суд вынес приговор экс-замминистра просвещения России Раковой

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Совещание по реализации национального проекта «Образование» по УрФО. Курган, ракова марина
Ракову приговорили к 5 годам колонии Фото:

Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес суд в Москве.

«Суд приговорил экс-замминистра просвещения России Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей», — передает корреспондент РИА Новости. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Суд оставил Ракову на свободе до вступления приговора в силу. С нее взыскали более двух млн рублей в пользу РАНХиГС.

6 октября 2021 года ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова не признавала.

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Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес суд в Москве. «Суд приговорил экс-замминистра просвещения России Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей», — передает корреспондент РИА Новости. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Суд оставил Ракову на свободе до вступления приговора в силу. С нее взыскали более двух млн рублей в пользу РАНХиГС. 6 октября 2021 года ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова не признавала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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