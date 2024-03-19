Суд вынес приговор экс-замминистра просвещения России Раковой

Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес суд в Москве.
«Суд приговорил экс-замминистра просвещения России Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей», — передает корреспондент РИА Новости. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Суд оставил Ракову на свободе до вступления приговора в силу. С нее взыскали более двух млн рублей в пользу РАНХиГС.
6 октября 2021 года ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова не признавала.
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