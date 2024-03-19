Суд вынес приговор экс-замминистра просвещения России Раковой

19 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Ракову приговорили к 5 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес суд в Москве. «Суд приговорил экс-замминистра просвещения России Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей», — передает корреспондент РИА Новости. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Суд оставил Ракову на свободе до вступления приговора в силу. С нее взыскали более двух млн рублей в пользу РАНХиГС. 6 октября 2021 года ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова не признавала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии. Решение вынес суд в Москве. «Суд приговорил экс-замминистра просвещения России Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей», — передает корреспондент РИА Новости. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей. Суд оставил Ракову на свободе до вступления приговора в силу. С нее взыскали более двух млн рублей в пользу РАНХиГС. 6 октября 2021 года ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину Ракова не признавала.