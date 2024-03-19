ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян доверяют итогам выборов президента

ВЦИОМ: результатам выборов президента доверяют 72% россиян
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Во ВЦИОМ отметили, что 18% респондентов скорее доверяют итогам президентских выборов Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Почти 72% россиян доверяют результатам выборов президента России. При этом полное доверие выразили 54% респондентов. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ.

«Почти три четверти граждан России (72%) доверяют результатам прошедших президентских выборов», — говорится в данных опроса. Полностью доверяют итогам выборов 54% опрошенных. Еще 18% заявили, что скорее доверяют, чем нет, результатам.

При этом, по данным ВЦИОМ, не доверяют итогам президентских выборов 13% респондентов. Также не знают об итогах голосования 14% опрошенных, а 1% не знают, что сказать по поводу этого мероприятия.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87%.

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Почти 72% россиян доверяют результатам выборов президента России. При этом полное доверие выразили 54% респондентов. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ. «Почти три четверти граждан России (72%) доверяют результатам прошедших президентских выборов», — говорится в данных опроса. Полностью доверяют итогам выборов 54% опрошенных. Еще 18% заявили, что скорее доверяют, чем нет, результатам. При этом, по данным ВЦИОМ, не доверяют итогам президентских выборов 13% респондентов. Также не знают об итогах голосования 14% опрошенных, а 1% не знают, что сказать по поводу этого мероприятия. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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