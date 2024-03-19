ВЦИОМ раскрыл, сколько россиян доверяют итогам выборов президента

ВЦИОМ: результатам выборов президента доверяют 72% россиян

19 марта 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Во ВЦИОМ отметили, что 18% респондентов скорее доверяют итогам президентских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Почти 72% россиян доверяют результатам выборов президента России. При этом полное доверие выразили 54% респондентов. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ. «Почти три четверти граждан России (72%) доверяют результатам прошедших президентских выборов», — говорится в данных опроса . Полностью доверяют итогам выборов 54% опрошенных. Еще 18% заявили, что скорее доверяют, чем нет, результатам. При этом, по данным ВЦИОМ, не доверяют итогам президентских выборов 13% респондентов. Также не знают об итогах голосования 14% опрошенных, а 1% не знают, что сказать по поводу этого мероприятия. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти 72% россиян доверяют результатам выборов президента России. При этом полное доверие выразили 54% респондентов. Такие данные приводятся в опросе ВЦИОМ. «Почти три четверти граждан России (72%) доверяют результатам прошедших президентских выборов», — говорится в данных опроса. Полностью доверяют итогам выборов 54% опрошенных. Еще 18% заявили, что скорее доверяют, чем нет, результатам. При этом, по данным ВЦИОМ, не доверяют итогам президентских выборов 13% респондентов. Также не знают об итогах голосования 14% опрошенных, а 1% не знают, что сказать по поводу этого мероприятия. Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87%.