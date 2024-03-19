Посол Украины в Австралии устроил скандал из-за фильма о спецоперации РФ

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Из-за показа фильма о конфликте на Украине Мирошниченко потребовал встречи с управляющим директором телеканала Австралии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на телеканал ABC, базирующийся в Австралии, из-за показа документального фильма «Конфликт на Украине: другая сторона». Об этом сообщает The Guardian.

«В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма „Конфликт на Украине: другая сторона“ британского режиссера Шона Лангана… Он [Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — передает газета. Отмечается, что представители телеканала выступили в защиту фильма. Они заявили, что он вносит большой вклад в освещение украинского конфликта.

Лента уже была показана на международном уровне. В статье приводятся слова представителей канала ABC, которые заявили, что аудитория Австралии имеет право на просмотр фильма и свои собственные выводы о нем.

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на телеканал ABC, базирующийся в Австралии, из-за показа документального фильма «Конфликт на Украине: другая сторона». Об этом сообщает The Guardian. «В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма „Конфликт на Украине: другая сторона“ британского режиссера Шона Лангана… Он [Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — передает газета. Отмечается, что представители телеканала выступили в защиту фильма. Они заявили, что он вносит большой вклад в освещение украинского конфликта. Лента уже была показана на международном уровне. В статье приводятся слова представителей канала ABC, которые заявили, что аудитория Австралии имеет право на просмотр фильма и свои собственные выводы о нем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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