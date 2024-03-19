Посол Украины в Австралии устроил скандал из-за фильма о спецоперации РФ

19 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Из-за показа фильма о конфликте на Украине Мирошниченко потребовал встречи с управляющим директором телеканала Австралии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на телеканал ABC, базирующийся в Австралии, из-за показа документального фильма «Конфликт на Украине: другая сторона». Об этом сообщает The Guardian. «В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма „Конфликт на Украине: другая сторона“ британского режиссера Шона Лангана… Он [Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — передает газета . Отмечается, что представители телеканала выступили в защиту фильма. Они заявили, что он вносит большой вклад в освещение украинского конфликта. Лента уже была показана на международном уровне. В статье приводятся слова представителей канала ABC, которые заявили, что аудитория Австралии имеет право на просмотр фильма и свои собственные выводы о нем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко пожаловался на телеканал ABC, базирующийся в Австралии, из-за показа документального фильма «Конфликт на Украине: другая сторона». Об этом сообщает The Guardian. «В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма „Конфликт на Украине: другая сторона“ британского режиссера Шона Лангана… Он [Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — передает газета. Отмечается, что представители телеканала выступили в защиту фильма. Они заявили, что он вносит большой вклад в освещение украинского конфликта. Лента уже была показана на международном уровне. В статье приводятся слова представителей канала ABC, которые заявили, что аудитория Австралии имеет право на просмотр фильма и свои собственные выводы о нем.