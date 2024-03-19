Челябинка, которой сломали нос в баре на Кировке, подает в суд

Жительница Челябинска Ирина Сердюк, которой один из посетителей бара BlaBlaBar на Кировке сломал нос, намерена обратиться в суд. Сейчас она восстанавливается после операции.
«Столько дел предстоит сделать: и с адвокатом встретиться, и готовиться к судебным разбирательствам. Надо себя в руки брать», — цитирует пострадавшую информагентство ЕАН.
Ранее стало известно, что пьяный посетитель бара на Кировке, которого не пустили в заведение, ударил незнакомую ему девушку-промоутера по лицу. Обидчик был задержан сотрудниками полиции спустя сутки. По словам пострадавшей, лично ей он никаких извинений не принес. Пострадавшая уже перенесла операцию.
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