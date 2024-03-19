Челябинка, которой сломали нос в баре на Кировке, подает в суд

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, уголовная ответственность
Пострадавшая намерена инициировать судебное разбирательство Фото:

Жительница Челябинска Ирина Сердюк, которой один из посетителей бара BlaBlaBar на Кировке сломал нос, намерена обратиться в суд. Сейчас она восстанавливается после операции.

«Столько дел предстоит сделать: и с адвокатом встретиться, и готовиться к судебным разбирательствам. Надо себя в руки брать», — цитирует пострадавшую информагентство ЕАН.

Ранее стало известно, что пьяный посетитель бара на Кировке, которого не пустили в заведение, ударил незнакомую ему девушку-промоутера по лицу. Обидчик был задержан сотрудниками полиции спустя сутки. По словам пострадавшей, лично ей он никаких извинений не принес. Пострадавшая уже перенесла операцию.

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Жительница Челябинска Ирина Сердюк, которой один из посетителей бара BlaBlaBar на Кировке сломал нос, намерена обратиться в суд. Сейчас она восстанавливается после операции. «Столько дел предстоит сделать: и с адвокатом встретиться, и готовиться к судебным разбирательствам. Надо себя в руки брать», — цитирует пострадавшую информагентство ЕАН. Ранее стало известно, что пьяный посетитель бара на Кировке, которого не пустили в заведение, ударил незнакомую ему девушку-промоутера по лицу. Обидчик был задержан сотрудниками полиции спустя сутки. По словам пострадавшей, лично ей он никаких извинений не принес. Пострадавшая уже перенесла операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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