Девушке, которой сломали нос в баре на Кировке в Челябинске, сделали операцию

19 марта 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в ночь на 9 марта в баре в центре Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске промоутеру Ирине Сердюк, которой в ночь на 9 марта в BlaBlaBar на Кировке один из посетителей сломал нос, хирурги сделали операцию. Об этом сообщила сама девушка. «Операция у меня была в прошлую пятницу с утра. Первые дни было вообще очень тяжело. Заново пришлось терпеть все эти боли, и с этим невозможно самому ничего сделать», — рассказала Сердюк, пишет «КП-Челябинск». Сейчас девушка находится дома. Но продолжает наблюдаться у врача и принимать обезболивающие. Также Ирина намерена судиться с мужчиной, который сломал ей нос. Со слов девушки, на камеру в полицейском участке он извинился, но с Ириной лично не связался до сих пор. Инцидент в Челябинске в баре на Кировке произошел в ночь с 8 на 9 марта. Пьяный посетитель, которого не пустили в бар, ударил по лицу незнакомую девушку. Ирина не выполняла роль «фейс-контроль». Зайти отказали охранники, но выместить злость мужчина решил на стоявшей рядом девушке. После происшествия он скрылся, но был задержан сотрудниками полиции спустя сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Чтобы восстановить нос, Сердюк потребовалась срочная операция. Со слов девушки, от удара нос «раскрошило в осколки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске промоутеру Ирине Сердюк, которой в ночь на 9 марта в BlaBlaBar на Кировке один из посетителей сломал нос, хирурги сделали операцию. Об этом сообщила сама девушка. «Операция у меня была в прошлую пятницу с утра. Первые дни было вообще очень тяжело. Заново пришлось терпеть все эти боли, и с этим невозможно самому ничего сделать», — рассказала Сердюк, пишет «КП-Челябинск». Сейчас девушка находится дома. Но продолжает наблюдаться у врача и принимать обезболивающие. Также Ирина намерена судиться с мужчиной, который сломал ей нос. Со слов девушки, на камеру в полицейском участке он извинился, но с Ириной лично не связался до сих пор. Инцидент в Челябинске в баре на Кировке произошел в ночь с 8 на 9 марта. Пьяный посетитель, которого не пустили в бар, ударил по лицу незнакомую девушку. Ирина не выполняла роль «фейс-контроль». Зайти отказали охранники, но выместить злость мужчина решил на стоявшей рядом девушке. После происшествия он скрылся, но был задержан сотрудниками полиции спустя сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Чтобы восстановить нос, Сердюк потребовалась срочная операция. Со слов девушки, от удара нос «раскрошило в осколки».