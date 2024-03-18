Девушке, которой сломали нос в баре на Кировке в Челябинске, сделали операцию

В Челябинске промоутеру Ирине Сердюк, которой в ночь на 9 марта в BlaBlaBar на Кировке один из посетителей сломал нос, хирурги сделали операцию. Об этом сообщила сама девушка.
«Операция у меня была в прошлую пятницу с утра. Первые дни было вообще очень тяжело. Заново пришлось терпеть все эти боли, и с этим невозможно самому ничего сделать», — рассказала Сердюк, пишет «КП-Челябинск».
Сейчас девушка находится дома. Но продолжает наблюдаться у врача и принимать обезболивающие. Также Ирина намерена судиться с мужчиной, который сломал ей нос. Со слов девушки, на камеру в полицейском участке он извинился, но с Ириной лично не связался до сих пор.
Инцидент в Челябинске в баре на Кировке произошел в ночь с 8 на 9 марта. Пьяный посетитель, которого не пустили в бар, ударил по лицу незнакомую девушку. Ирина не выполняла роль «фейс-контроль». Зайти отказали охранники, но выместить злость мужчина решил на стоявшей рядом девушке. После происшествия он скрылся, но был задержан сотрудниками полиции спустя сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Чтобы восстановить нос, Сердюк потребовалась срочная операция. Со слов девушки, от удара нос «раскрошило в осколки».
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