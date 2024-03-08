08 марта 2024
07 марта 2024

В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара на Кировке

© Служба новостей «URA.RU»
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Подобных происшествий в барах Челябинска становится слишком много, говорит руководитель бара Фото:

На Кировке в Челябинске мужчина, которого не пустили в Bla Bla Bar, ударил по лицу девушку-промоутера и сломал ей нос. Инцидент подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«ЧП случилось в ночь на субботу, 9 марта, в Bla Bla Bar. Мужчина, которого не пустили в бар на Кировке, сломал сотруднице заведения нос», — пишет сайт «74.ру».

Пострадавшая Ирина Сердюк не выполняет роль «фейс-контроль» на входе. Мужчине отказали сотрудники охраны, но злость он решил выместить на девушке, которая в этот момент находилась рядом. До этого он несколько раз высказал в адрес Ирины неприятные слова. Осмотр в травмпункте показал, что у пострадавшей перелом носа со смещением.

Директор Bla Bla Bar Руслан Абашев сообщил, что нападавший после инцидента сразу убежал. Руководителя настораживает, что подобных происшествий в барах Челябинска становится слишком много. «Эта проблема не разовая. Мы с таким сталкиваемся практически каждую ночь. Не только наш бар, а все заведения. Проблема в том, что у нас до сих пор процветает какая-то блатная романтика… и чувство вседозволенности», — говорит Абашев.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области инцидент в баре подтвердили. Заявление по факту причинения телесных повреждений зарегистрировано в отделе полиции «Металлургический».

В баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, в октябре 2023 года произошла поножовщина между посетителями. Ранения получили три человека, один из них скончался. Подозреваемым в нападении оказался 21-летний парень.

В ночь на 24 декабря на Кировке мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

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На Кировке в Челябинске мужчина, которого не пустили в Bla Bla Bar, ударил по лицу девушку-промоутера и сломал ей нос. Инцидент подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «ЧП случилось в ночь на субботу, 9 марта, в Bla Bla Bar. Мужчина, которого не пустили в бар на Кировке, сломал сотруднице заведения нос», — пишет сайт «74.ру». Пострадавшая Ирина Сердюк не выполняет роль «фейс-контроль» на входе. Мужчине отказали сотрудники охраны, но злость он решил выместить на девушке, которая в этот момент находилась рядом. До этого он несколько раз высказал в адрес Ирины неприятные слова. Осмотр в травмпункте показал, что у пострадавшей перелом носа со смещением. Директор Bla Bla Bar Руслан Абашев сообщил, что нападавший после инцидента сразу убежал. Руководителя настораживает, что подобных происшествий в барах Челябинска становится слишком много. «Эта проблема не разовая. Мы с таким сталкиваемся практически каждую ночь. Не только наш бар, а все заведения. Проблема в том, что у нас до сих пор процветает какая-то блатная романтика… и чувство вседозволенности», — говорит Абашев. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области инцидент в баре подтвердили. Заявление по факту причинения телесных повреждений зарегистрировано в отделе полиции «Металлургический». В баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, в октябре 2023 года произошла поножовщина между посетителями. Ранения получили три человека, один из них скончался. Подозреваемым в нападении оказался 21-летний парень. В ночь на 24 декабря на Кировке мужчина с дубинкой напал на прохожих. Один из пострадавших в ответ выстрелил из ракетницы. Зачинщика конфликта скрутили и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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