В Екатеринбурге утром 19 марта на улице Крауля автобус сбил 16-летнего школьника. У подростка диагностировали перелом ноги, рассказали в пресс-службе городского УГИБДД.
«Автобус „Нефаз“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности своего перехода. В результате ДТП пострадал 16-летний подросток, который с переломом ноги с места аварии доставлен в лечебное учреждение», — сказано в сообщении.
Водитель пояснил, что выехал на перекресток на зеленый свет. Когда он завершал маневр, уже загорелся красный, а переходящего дорогу подростка водитель не заметил. «На момент ДТП в автобусе находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал», — отметили в ведомстве. Силовики уже организовали проверку.
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