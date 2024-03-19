В Екатеринбурге автобус сбил 16-летнего школьника. Фото

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
В результате ДТП подросток сломал ногу Фото:

В Екатеринбурге утром 19 марта на улице Крауля автобус сбил 16-летнего школьника. У подростка диагностировали перелом ноги, рассказали в пресс-службе городского УГИБДД.

«Автобус „Нефаз“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности своего перехода. В результате ДТП пострадал 16-летний подросток, который с переломом ноги с места аварии доставлен в лечебное учреждение», — сказано в сообщении.

Водитель пояснил, что выехал на перекресток на зеленый свет. Когда он завершал маневр, уже загорелся красный, а переходящего дорогу подростка водитель не заметил. «На момент ДТП в автобусе находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал», — отметили в ведомстве. Силовики уже организовали проверку.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 19 марта на улице Крауля автобус сбил 16-летнего школьника. У подростка диагностировали перелом ноги, рассказали в пресс-службе городского УГИБДД. «Автобус „Нефаз“ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности своего перехода. В результате ДТП пострадал 16-летний подросток, который с переломом ноги с места аварии доставлен в лечебное учреждение», — сказано в сообщении. Водитель пояснил, что выехал на перекресток на зеленый свет. Когда он завершал маневр, уже загорелся красный, а переходящего дорогу подростка водитель не заметил. «На момент ДТП в автобусе находилось семь пассажиров, никто из них не пострадал», — отметили в ведомстве. Силовики уже организовали проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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