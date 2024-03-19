Турагенты раскрыли, что ищут гости в Тюменской области

Туристы, которые приезжают отдыхать в Тюменскую область, чаще всего ищут отдых от технологий на природе и в горячих источниках. Регион вошел в топ-8 туристических маршрутов, которые россияне выбирают для «информационного детокса», сообщают в рассылке аналитики сервиса tutu.
«Тюменская область известна термальными источниками и густыми лесами, так что можно смело отключать телефон и отправляться сначала в поход в тайгу, а потом плавать в горячем бассейне с целебной водой. Если „информационный детокс“ наскучит, можно погрузиться в историю в одном из самых любопытных городов региона, Тобольске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что туристы, планируя поездку в Тюменскую область, часто заранее бронируют туры и гостиницы — это помогает фиксировать цену билета. Однако чаще всего билеты в регион приобретают с возможностью возврата — на случай непредвиденных обстоятельств.
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