Турагенты раскрыли, что ищут гости в Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-8 регионов для информационного детокса

19 марта 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Отдыхать от технологий российские туристы чаще всего едут на термальные источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристы, которые приезжают отдыхать в Тюменскую область, чаще всего ищут отдых от технологий на природе и в горячих источниках. Регион вошел в топ-8 туристических маршрутов, которые россияне выбирают для «информационного детокса», сообщают в рассылке аналитики сервиса tutu. «Тюменская область известна термальными источниками и густыми лесами, так что можно смело отключать телефон и отправляться сначала в поход в тайгу, а потом плавать в горячем бассейне с целебной водой. Если „информационный детокс“ наскучит, можно погрузиться в историю в одном из самых любопытных городов региона, Тобольске», — говорится в сообщении. Отмечается, что туристы, планируя поездку в Тюменскую область, часто заранее бронируют туры и гостиницы — это помогает фиксировать цену билета. Однако чаще всего билеты в регион приобретают с возможностью возврата — на случай непредвиденных обстоятельств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристы, которые приезжают отдыхать в Тюменскую область, чаще всего ищут отдых от технологий на природе и в горячих источниках. Регион вошел в топ-8 туристических маршрутов, которые россияне выбирают для «информационного детокса», сообщают в рассылке аналитики сервиса tutu. «Тюменская область известна термальными источниками и густыми лесами, так что можно смело отключать телефон и отправляться сначала в поход в тайгу, а потом плавать в горячем бассейне с целебной водой. Если „информационный детокс“ наскучит, можно погрузиться в историю в одном из самых любопытных городов региона, Тобольске», — говорится в сообщении. Отмечается, что туристы, планируя поездку в Тюменскую область, часто заранее бронируют туры и гостиницы — это помогает фиксировать цену билета. Однако чаще всего билеты в регион приобретают с возможностью возврата — на случай непредвиденных обстоятельств.