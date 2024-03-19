Турагенты раскрыли, что ищут гости в Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, отдых на воде, источник, горячий источник, релаксация, минеральный источник, релакс, термальный источник
Отдыхать от технологий российские туристы чаще всего едут на термальные источники Фото:

Туристы, которые приезжают отдыхать в Тюменскую область, чаще всего ищут отдых от технологий на природе и в горячих источниках. Регион вошел в топ-8 туристических маршрутов, которые россияне выбирают для «информационного детокса», сообщают в рассылке аналитики сервиса tutu.

«Тюменская область известна термальными источниками и густыми лесами, так что можно смело отключать телефон и отправляться сначала в поход в тайгу, а потом плавать в горячем бассейне с целебной водой. Если „информационный детокс“ наскучит, можно погрузиться в историю в одном из самых любопытных городов региона, Тобольске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы, планируя поездку в Тюменскую область, часто заранее бронируют туры и гостиницы — это помогает фиксировать цену билета. Однако чаще всего билеты в регион приобретают с возможностью возврата — на случай непредвиденных обстоятельств.

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Туристы, которые приезжают отдыхать в Тюменскую область, чаще всего ищут отдых от технологий на природе и в горячих источниках. Регион вошел в топ-8 туристических маршрутов, которые россияне выбирают для «информационного детокса», сообщают в рассылке аналитики сервиса tutu. «Тюменская область известна термальными источниками и густыми лесами, так что можно смело отключать телефон и отправляться сначала в поход в тайгу, а потом плавать в горячем бассейне с целебной водой. Если „информационный детокс“ наскучит, можно погрузиться в историю в одном из самых любопытных городов региона, Тобольске», — говорится в сообщении. Отмечается, что туристы, планируя поездку в Тюменскую область, часто заранее бронируют туры и гостиницы — это помогает фиксировать цену билета. Однако чаще всего билеты в регион приобретают с возможностью возврата — на случай непредвиденных обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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