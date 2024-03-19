Россия простила Гвинее-Бисау долг в 26,7 млн долларов

19 марта 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Оставшиеся 940 тысяч долларов долга будут реструктуризированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия простила Республике Гвинея-Бисау 26,7 млн долларов по задолженности. Также будут реструктуризированы оставшиеся 940 тысяч долларов долга. Соответствующее соглашение опубликовано на сайт официальных правовых актов. «Положения настоящего Соглашению применяются к задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам… По состоянию на 16 декабря 2010 года общая сумма задолженности Республики Гвинея-Бисау по основному долгу и начисляемым процентам составляет 959 090,76 доллара США», — говорится в документе . Отмечается, что совокупно Россия освободила республику от уплаты 26,7 млн долларов по долгам. Согласно документу, страна полностью списывает кредиты и проценты. Совокупная сумма по кредитам составляет 26,1 млн долларов. Также будут списаны 38% долга по аренде здания посольства Гвинеи-Бисау в РФ. В соответствии с графиком погашения республика будет частями выплачивать 62% задолженности за работу дипмиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия простила Республике Гвинея-Бисау 26,7 млн долларов по задолженности. Также будут реструктуризированы оставшиеся 940 тысяч долларов долга. Соответствующее соглашение опубликовано на сайт официальных правовых актов. «Положения настоящего Соглашению применяются к задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам… По состоянию на 16 декабря 2010 года общая сумма задолженности Республики Гвинея-Бисау по основному долгу и начисляемым процентам составляет 959 090,76 доллара США», — говорится в документе. Отмечается, что совокупно Россия освободила республику от уплаты 26,7 млн долларов по долгам. Согласно документу, страна полностью списывает кредиты и проценты. Совокупная сумма по кредитам составляет 26,1 млн долларов. Также будут списаны 38% долга по аренде здания посольства Гвинеи-Бисау в РФ. В соответствии с графиком погашения республика будет частями выплачивать 62% задолженности за работу дипмиссии.