Россия простила Гвинее-Бисау долг в 26,7 млн долларов

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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Оставшиеся 940 тысяч долларов долга будут реструктуризированы Фото:

Россия простила Республике Гвинея-Бисау 26,7 млн долларов по задолженности. Также будут реструктуризированы оставшиеся 940 тысяч долларов долга. Соответствующее соглашение опубликовано на сайт официальных правовых актов.

«Положения настоящего Соглашению применяются к задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам… По состоянию на 16 декабря 2010 года общая сумма задолженности Республики Гвинея-Бисау по основному долгу и начисляемым процентам составляет 959 090,76 доллара США», — говорится в документе. Отмечается, что совокупно Россия освободила республику от уплаты 26,7 млн долларов по долгам.

Согласно документу, страна полностью списывает кредиты и проценты. Совокупная сумма по кредитам составляет 26,1 млн долларов. Также будут списаны 38% долга по аренде здания посольства Гвинеи-Бисау в РФ. В соответствии с графиком погашения республика будет частями выплачивать 62% задолженности за работу дипмиссии.

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Россия простила Республике Гвинея-Бисау 26,7 млн долларов по задолженности. Также будут реструктуризированы оставшиеся 940 тысяч долларов долга. Соответствующее соглашение опубликовано на сайт официальных правовых актов. «Положения настоящего Соглашению применяются к задолженности Республики Гвинея-Бисау перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам… По состоянию на 16 декабря 2010 года общая сумма задолженности Республики Гвинея-Бисау по основному долгу и начисляемым процентам составляет 959 090,76 доллара США», — говорится в документе. Отмечается, что совокупно Россия освободила республику от уплаты 26,7 млн долларов по долгам. Согласно документу, страна полностью списывает кредиты и проценты. Совокупная сумма по кредитам составляет 26,1 млн долларов. Также будут списаны 38% долга по аренде здания посольства Гвинеи-Бисау в РФ. В соответствии с графиком погашения республика будет частями выплачивать 62% задолженности за работу дипмиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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