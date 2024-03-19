В США рассказали, отправят ли свои войска на Украину

Представитель госдепа Патель: США не готовы отправить войска на Украину
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В США не доверяют завялениям российской разведки Фото:

США не готовы отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Ведант Патель.

«Я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину», — отметил Патель на брифинге 19 марта. Он также отметил, что США не доверяют заявлениям главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина по поводу отправки французских войск на Украину. Патель предложил Франции высказаться на тему отправки.

Ранее в СВР РФ сообщили о том, что Франция подготавливает своих военных к отправке на Украину. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин отметил, что к отправке в Киев готовятся около двух тысяч французских военных.

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США не готовы отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Ведант Патель. «Я повторюсь: президент Джо Байден предельно четко дал понять, что США не готовы отправлять свои войска на Украину», — отметил Патель на брифинге 19 марта. Он также отметил, что США не доверяют заявлениям главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина по поводу отправки французских войск на Украину. Патель предложил Франции высказаться на тему отправки. Ранее в СВР РФ сообщили о том, что Франция подготавливает своих военных к отправке на Украину. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин отметил, что к отправке в Киев готовятся около двух тысяч французских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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