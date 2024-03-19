Ученикам Нового Уренгоя разрешили не ходить в школу

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 марта ученикам первой смены с первого по шестой классы разрешили остаться дома из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города.
«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия для учеников первой смены с первого по шестой классы. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ», — написали представители департамента в telegram-канале.
В Новом Уренгое 20 марта спрогнозировали температуру воздуха до -26 градусов. Ветер будет сильный — до девяти метров в секунду.
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