Ученикам Нового Уренгоя разрешили не ходить в школу

Департамент образования: ученики Нового Уренгоя могут не идти в школу 20 марта

20 марта 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Школьники города не пойдут учиться из-за морозов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 марта ученикам первой смены с первого по шестой классы разрешили остаться дома из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города. «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия для учеников первой смены с первого по шестой классы. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ», — написали представители департамента в telegram-канале. В Новом Уренгое 20 марта спрогнозировали температуру воздуха до -26 градусов. Ветер будет сильный — до девяти метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 марта ученикам первой смены с первого по шестой классы разрешили остаться дома из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города. «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия для учеников первой смены с первого по шестой классы. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ», — написали представители департамента в telegram-канале. В Новом Уренгое 20 марта спрогнозировали температуру воздуха до -26 градусов. Ветер будет сильный — до девяти метров в секунду.