19 марта 2024

Ученикам Нового Уренгоя разрешили не ходить в школу

Департамент образования: ученики Нового Уренгоя могут не идти в школу 20 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, сугроб, снег, зима, снежная куча, мороз, холод
Школьники города не пойдут учиться из-за морозов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 марта ученикам первой смены с первого по шестой классы разрешили остаться дома из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города.

«Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия для учеников первой смены с первого по шестой классы. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ», — написали представители департамента в telegram-канале.

В Новом Уренгое 20 марта спрогнозировали температуру воздуха до -26 градусов. Ветер будет сильный — до девяти метров в секунду.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 марта ученикам первой смены с первого по шестой классы разрешили остаться дома из-за морозов. Об этом сообщили в департаменте образования города. «Внимание! В связи с низкими температурами воздуха объявлены неблагоприятные погодные условия для учеников первой смены с первого по шестой классы. Решение отправлять ребенка в образовательную организацию или оставить дома принимают родители. Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными актами школ», — написали представители департамента в telegram-канале. В Новом Уренгое 20 марта спрогнозировали температуру воздуха до -26 градусов. Ветер будет сильный — до девяти метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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