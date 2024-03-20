Работы по очистке завалов на руднике в Приамурье приостановлены

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Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск
Очистку завалов приостановили из-за поступления грунтовых вод, заявили в оперативных службах Фото:

Работы по очистке завалов на руднике «Пионер» в Приамурье приостановлены из-за поступления грунтовых вод. Об этом рассказали в оперативных службах.

«В настоящее время приостановлены работы по расчистке завала», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что причиной этого стало поступление грунтовых вод, которые необходимо откачать.

На руднике «Пионер» в Приамурье произошел обвал горных пород, в результате чего под завалами оказались 13 человек. Они находятся на глубине до 100-150 метров. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о планах начать бурение скважины с целью установить связь с шахтерами. Информация о происшествии собрана в материале URA.RU. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб в правительстве Кузбасса для ликвидации чрезвычайной ситуации в Амурской области, сообщает А42.

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Работы по очистке завалов на руднике «Пионер» в Приамурье приостановлены из-за поступления грунтовых вод. Об этом рассказали в оперативных службах. «В настоящее время приостановлены работы по расчистке завала», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что причиной этого стало поступление грунтовых вод, которые необходимо откачать. На руднике «Пионер» в Приамурье произошел обвал горных пород, в результате чего под завалами оказались 13 человек. Они находятся на глубине до 100-150 метров. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о планах начать бурение скважины с целью установить связь с шахтерами. Информация о происшествии собрана в материале URA.RU. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб в правительстве Кузбасса для ликвидации чрезвычайной ситуации в Амурской области, сообщает А42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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