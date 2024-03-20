Работы по очистке завалов на руднике в Приамурье приостановлены

Работы по очистке завалов на руднике «Пионер» в Приамурье приостановлены из-за поступления грунтовых вод. Об этом рассказали в оперативных службах.
«В настоящее время приостановлены работы по расчистке завала», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Там добавили, что причиной этого стало поступление грунтовых вод, которые необходимо откачать.
На руднике «Пионер» в Приамурье произошел обвал горных пород, в результате чего под завалами оказались 13 человек. Они находятся на глубине до 100-150 метров. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о планах начать бурение скважины с целью установить связь с шахтерами. Информация о происшествии собрана в материале URA.RU. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб в правительстве Кузбасса для ликвидации чрезвычайной ситуации в Амурской области, сообщает А42.
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