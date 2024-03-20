В Приамурье начнут бурить скважину для связи с замурованными шахтерами

В Амурской области после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе начнут бурить скважину, которая может помочь связаться с шахтерами, попавшими под завалы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.
«Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он добавил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи.
По словам Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, при этом связи с горняками по-прежнему нет. В настоящее время в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, заключил губернатор.
Ранее стало известно об обвале горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
В Амурской области после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе начнут бурить скважину, которая может помочь связаться с шахтерами, попавшими под завалы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. «Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он добавил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи. По словам Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, при этом связи с горняками по-прежнему нет. В настоящее время в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, заключил губернатор. Ранее стало известно об обвале горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.