В Приамурье начнут бурить скважину для связи с замурованными шахтерами

20 марта 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Связи с горняками, находящимися под завалами в шахте, по-прежнему нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Амурской области после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе начнут бурить скважину, которая может помочь связаться с шахтерами, попавшими под завалы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. «Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он добавил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи. По словам Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, при этом связи с горняками по-прежнему нет. В настоящее время в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, заключил губернатор. Ранее стало известно об обвале горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе начнут бурить скважину, которая может помочь связаться с шахтерами, попавшими под завалы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. «Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он добавил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи. По словам Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, при этом связи с горняками по-прежнему нет. В настоящее время в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, заключил губернатор. Ранее стало известно об обвале горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.