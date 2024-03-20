В Приамурье начнут бурить скважину для связи с замурованными шахтерами

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Связи с горняками, находящимися под завалами в шахте, по-прежнему нет Фото:

В Амурской области после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе начнут бурить скважину, которая может помочь связаться с шахтерами, попавшими под завалы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

«Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он добавил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи.

По словам Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, при этом связи с горняками по-прежнему нет. В настоящее время в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, заключил губернатор.

Ранее стало известно об обвале горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.

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В Амурской области после обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе начнут бурить скважину, которая может помочь связаться с шахтерами, попавшими под завалы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. «Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса», — написал Орлов в своем telegram-канале. Он добавил, что даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи. По словам Орлова, за сутки спасатели расчистили 90 метров завала, при этом связи с горняками по-прежнему нет. В настоящее время в Новокузнецке готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса для откачки воды, заключил губернатор. Ранее стало известно об обвале горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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