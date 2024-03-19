В Приамурье случился обвал на руднике «Пионер»: что известно о происшествии

Глава Амурской области взял на личный контроль ЧП на шахте
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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, мариинский прииск, шахтерский ковш, забой
Под завалами в шахте оказались 13 человек Фото:

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем.

Что произошло

Авария произошла на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщили в экстренных службах 18 марта. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров, при этом связи с ними нет. По предварительным данным, среди горняков нет амурцев, там находятся вахтовые рабочие из других регионов.

В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за происшествия для мобилизации всех сил и средств. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Василий Орлов.

Поисково-спасательные работы

Сотрудники подрядной организации связываются с родственниками находящихся в шахте людей. Им готовы оказать всю необходимую помощь, сообщили в правительстве региона. По вентиляционному уклону была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона.

Утром 19 числа к месту происшествия прибыли 25 сотрудников Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, а также дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС из Хабаровского края.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, подготовлены бригады Амурского центра медицины катастроф для их эвакуации, в том числе с использованием санитарной авиации.

Ситуация находится на особом контроле у губернатора Василия Орлова. О причинах ЧП не сообщается.

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В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем. Авария произошла на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщили в экстренных службах 18 марта. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров, при этом связи с ними нет. По предварительным данным, среди горняков нет амурцев, там находятся вахтовые рабочие из других регионов. В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за происшествия для мобилизации всех сил и средств. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Василий Орлов. Сотрудники подрядной организации связываются с родственниками находящихся в шахте людей. Им готовы оказать всю необходимую помощь, сообщили в правительстве региона. По вентиляционному уклону была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона. Утром 19 числа к месту происшествия прибыли 25 сотрудников Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, а также дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС из Хабаровского края. Для оказания медицинской помощи пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, подготовлены бригады Амурского центра медицины катастроф для их эвакуации, в том числе с использованием санитарной авиации. Ситуация находится на особом контроле у губернатора Василия Орлова. О причинах ЧП не сообщается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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