В Приамурье случился обвал на руднике «Пионер»: что известно о происшествии

Глава Амурской области взял на личный контроль ЧП на шахте

19 марта 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Под завалами в шахте оказались 13 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем. Что произошло Авария произошла на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщили в экстренных службах 18 марта. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров, при этом связи с ними нет. По предварительным данным, среди горняков нет амурцев, там находятся вахтовые рабочие из других регионов. В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за происшествия для мобилизации всех сил и средств. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Василий Орлов. Поисково-спасательные работы Сотрудники подрядной организации связываются с родственниками находящихся в шахте людей. Им готовы оказать всю необходимую помощь, сообщили в правительстве региона. По вентиляционному уклону была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона. Утром 19 числа к месту происшествия прибыли 25 сотрудников Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, а также дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС из Хабаровского края. Для оказания медицинской помощи пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, подготовлены бригады Амурского центра медицины катастроф для их эвакуации, в том числе с использованием санитарной авиации. Ситуация находится на особом контроле у губернатора Василия Орлова. О причинах ЧП не сообщается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за обрушения горных пород на руднике «Пионер» в Зейском округе. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем. Авария произошла на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщили в экстренных службах 18 марта. Отмечалось, что под завалами оказались 13 человек, они находятся на глубине до 100-150 метров, при этом связи с ними нет. По предварительным данным, среди горняков нет амурцев, там находятся вахтовые рабочие из других регионов. В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за происшествия для мобилизации всех сил и средств. Это решение было принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор Василий Орлов. Сотрудники подрядной организации связываются с родственниками находящихся в шахте людей. Им готовы оказать всю необходимую помощь, сообщили в правительстве региона. По вентиляционному уклону была направлена группа спасателей от предприятия, началась механизированная расчистка транспортного уклона. Утром 19 числа к месту происшествия прибыли 25 сотрудников Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, а также дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС из Хабаровского края. Для оказания медицинской помощи пострадавшим мобилизованы силы системы здравоохранения региона, подготовлены бригады Амурского центра медицины катастроф для их эвакуации, в том числе с использованием санитарной авиации. Ситуация находится на особом контроле у губернатора Василия Орлова. О причинах ЧП не сообщается.