19 марта 2024

Трассу от границы ЯНАО до Губкинского приведут в порядок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные рабочие, строительство дороги, дорожные работы, разнорабочие, перекрытие дороги, ремонт дороги, дорожные ограждения, дорожники, ограничение движения
В ЯНАО капитальный ремонт дорог Фото:
новость из сюжета
Национальные проекты

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году будут капитально отремонтированы дороги от границы округа до Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Отремонтируют 18,4 километра на участке региональной дороги от границы округа до Губкинского. Будет заменено дорожное полотно, 12 водопропускных труд, и отремонтируют три моста», — говорится в сообщении.

Данный ремонт обеспечит безопасность и комфортные условия для автомобилистов. Одна из главных задач данного проекта — это ранняя контрактация объектов, до 31 марта. Это позволяет заранее закупать и поставлять необходимые строительные материалы подрядным организациям, а также приступать к работам сразу, как только установятся подходящие погодные условия.

Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте дорог на участке Пуровск — Коротчаево в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение и восстановили тротуары на двух мостах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году будут капитально отремонтированы дороги от границы округа до Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Отремонтируют 18,4 километра на участке региональной дороги от границы округа до Губкинского. Будет заменено дорожное полотно, 12 водопропускных труд, и отремонтируют три моста», — говорится в сообщении. Данный ремонт обеспечит безопасность и комфортные условия для автомобилистов. Одна из главных задач данного проекта — это ранняя контрактация объектов, до 31 марта. Это позволяет заранее закупать и поставлять необходимые строительные материалы подрядным организациям, а также приступать к работам сразу, как только установятся подходящие погодные условия. Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте дорог на участке Пуровск — Коротчаево в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение и восстановили тротуары на двух мостах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...