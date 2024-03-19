Трассу от границы ЯНАО до Губкинского приведут в порядок

20 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В ЯНАО капитальный ремонт дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Национальные проекты В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году будут капитально отремонтированы дороги от границы округа до Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Отремонтируют 18,4 километра на участке региональной дороги от границы округа до Губкинского. Будет заменено дорожное полотно, 12 водопропускных труд, и отремонтируют три моста», — говорится в сообщении. Данный ремонт обеспечит безопасность и комфортные условия для автомобилистов. Одна из главных задач данного проекта — это ранняя контрактация объектов, до 31 марта. Это позволяет заранее закупать и поставлять необходимые строительные материалы подрядным организациям, а также приступать к работам сразу, как только установятся подходящие погодные условия. Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте дорог на участке Пуровск — Коротчаево в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение и восстановили тротуары на двух мостах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году будут капитально отремонтированы дороги от границы округа до Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Отремонтируют 18,4 километра на участке региональной дороги от границы округа до Губкинского. Будет заменено дорожное полотно, 12 водопропускных труд, и отремонтируют три моста», — говорится в сообщении. Данный ремонт обеспечит безопасность и комфортные условия для автомобилистов. Одна из главных задач данного проекта — это ранняя контрактация объектов, до 31 марта. Это позволяет заранее закупать и поставлять необходимые строительные материалы подрядным организациям, а также приступать к работам сразу, как только установятся подходящие погодные условия. Ранее URA.RU сообщало о капитальном ремонте дорог на участке Пуровск — Коротчаево в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители заменили дорожное покрытие, барьерное ограждение и восстановили тротуары на двух мостах.