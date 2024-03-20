Кулеба расшифровал слова Макрона об отправке французских войск на Украину

Кулеба: Макрон под отправкой военных подразумевает обучение солдат ВСУ

20 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон говорил о подготовке военных ВСУ на Украине, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке французских военных на Украину, имел в виду подготовку солдат ВСУ непосредственно на территории Украины, а не за ее пределами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине», — передает слова Кулебы газета La Stampa . Он добавил, что киевские власти никогда не обращались с просьбой о направлении иностранных войск на Украину. Кулеба также добавил, что Киеву необходимы боеприпасы, БПЛА и ракеты дальнего радиуса действия для уничтожения логистических центров российского командования. Он подчеркнул, что такая помощь в обеспечении украинских вооруженных сил будет крайне важной в ситуации с активными боевыми действиями на востоке страны. Эммануэль Макрон не исключает возможности проведения наземных военных операций на территории Украины, но отмечает, что не желает такого развития событий. Он подчеркнул, что подобные операции могут быть необходимы для противостояния российским войскам. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Париж планирует направить свой собственный контингент на Украину. По его словам, уже началась подготовка к отправке около двух тысяч солдат в ближайшее время, передает «Утро.ру». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке французских военных на Украину, имел в виду подготовку солдат ВСУ непосредственно на территории Украины, а не за ее пределами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Когда Макрон говорил о направлении войск на Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине», — передает слова Кулебы газета La Stampa. Он добавил, что киевские власти никогда не обращались с просьбой о направлении иностранных войск на Украину. Кулеба также добавил, что Киеву необходимы боеприпасы, БПЛА и ракеты дальнего радиуса действия для уничтожения логистических центров российского командования. Он подчеркнул, что такая помощь в обеспечении украинских вооруженных сил будет крайне важной в ситуации с активными боевыми действиями на востоке страны. Эммануэль Макрон не исключает возможности проведения наземных военных операций на территории Украины, но отмечает, что не желает такого развития событий. Он подчеркнул, что подобные операции могут быть необходимы для противостояния российским войскам. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Париж планирует направить свой собственный контингент на Украину. По его словам, уже началась подготовка к отправке около двух тысяч солдат в ближайшее время, передает «Утро.ру».