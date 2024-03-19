В центре Перми УК затопила фекалиями подвал дома, чтобы спасти поликлинику

20 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Подвал дома затоплен фекалиями Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми подвал дома на улице Глеба Успенского, 5 затопило фекалиями. Жильцы считают, что это произошло по вине управляющей компании «Экском». Их специалисты специально вырезали часть трубы, чтобы отходы шли в подвал дома, а не в поликлинику, которая находится на первом этаже. «В диспетчерской сказали, что специально вырезали часть трубы, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется. Вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже», — пишет Properm со ссылкой на жильцов дома. Также жители считают, что дом специально топят, чтобы признать аварийным и снести, так как он находится в зоне комплексного развития территорий. Уточняется, что жители обращались в ИГЖН. Но инспекция только предупредила УК, что недопустимо нарушать требования к содержанию дома. В диспетчерской службе управляющей компании «Экском» изданию подтвердили, что в курсе проблемы, но больше никакую информацию операторы дать не могут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми подвал дома на улице Глеба Успенского, 5 затопило фекалиями. Жильцы считают, что это произошло по вине управляющей компании «Экском». Их специалисты специально вырезали часть трубы, чтобы отходы шли в подвал дома, а не в поликлинику, которая находится на первом этаже. «В диспетчерской сказали, что специально вырезали часть трубы, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется. Вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже», — пишет Properm со ссылкой на жильцов дома. Также жители считают, что дом специально топят, чтобы признать аварийным и снести, так как он находится в зоне комплексного развития территорий. Уточняется, что жители обращались в ИГЖН. Но инспекция только предупредила УК, что недопустимо нарушать требования к содержанию дома. В диспетчерской службе управляющей компании «Экском» изданию подтвердили, что в курсе проблемы, но больше никакую информацию операторы дать не могут.