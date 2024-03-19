19 марта 2024

В центре Перми УК затопила фекалиями подвал дома, чтобы спасти поликлинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, чайник, подвал, зима, лед, канализация, замерзшая вода, прорвало, отходы жизнедеятельности
Подвал дома затоплен фекалиями Фото:

В Перми подвал дома на улице Глеба Успенского, 5 затопило фекалиями. Жильцы считают, что это произошло по вине управляющей компании «Экском». Их специалисты специально вырезали часть трубы, чтобы отходы шли в подвал дома, а не в поликлинику, которая находится на первом этаже.

«В диспетчерской сказали, что специально вырезали часть трубы, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется. Вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже», — пишет Properm со ссылкой на жильцов дома. Также жители считают, что дом специально топят, чтобы признать аварийным и снести, так как он находится в зоне комплексного развития территорий.

Уточняется, что жители обращались в ИГЖН. Но инспекция только предупредила УК, что недопустимо нарушать требования к содержанию дома. В диспетчерской службе управляющей компании «Экском» изданию подтвердили, что в курсе проблемы, но больше никакую информацию операторы дать не могут.

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В Перми подвал дома на улице Глеба Успенского, 5 затопило фекалиями. Жильцы считают, что это произошло по вине управляющей компании «Экском». Их специалисты специально вырезали часть трубы, чтобы отходы шли в подвал дома, а не в поликлинику, которая находится на первом этаже. «В диспетчерской сказали, что специально вырезали часть трубы, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется. Вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже», — пишет Properm со ссылкой на жильцов дома. Также жители считают, что дом специально топят, чтобы признать аварийным и снести, так как он находится в зоне комплексного развития территорий. Уточняется, что жители обращались в ИГЖН. Но инспекция только предупредила УК, что недопустимо нарушать требования к содержанию дома. В диспетчерской службе управляющей компании «Экском» изданию подтвердили, что в курсе проблемы, но больше никакую информацию операторы дать не могут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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