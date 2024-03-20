Стал известен мотив Кологривого, устроившего дебош в ресторане

Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу.
«Спустя пару часов застолья, он улегся на колени к официантке и стал предлагать ей разное неприличное. Получив отказ, актер укусил ее за ногу. Потом начал крушить все вокруг», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что актер начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников.
Затем персонал заведения выгнал разъяренного актера на улицу, после чего он скрылся. Ресторан так и не получил извинений или компенсации за причиненный ущерб. Руководство заведения обратилось в полицию, передали в telegram-канале.
В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Никиты Кологривого. Актер обвиняется в грубом поведении, использовании нецензурной лексики и попытке драки с персоналом.
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