Стал известен мотив Кологривого, устроившего дебош в ресторане

112: Кологривый устроил дебош в ресторане из-за отказа официантки
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Никита Кологривый начал бросаться на сотрудников ресторана, пишет «112» Фото:

Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу.

«Спустя пару часов застолья, он улегся на колени к официантке и стал предлагать ей разное неприличное. Получив отказ, актер укусил ее за ногу. Потом начал крушить все вокруг», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что актер начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников.

Затем персонал заведения выгнал разъяренного актера на улицу, после чего он скрылся. Ресторан так и не получил извинений или компенсации за причиненный ущерб. Руководство заведения обратилось в полицию, передали в telegram-канале.

В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Никиты Кологривого. Актер обвиняется в грубом поведении, использовании нецензурной лексики и попытке драки с персоналом.

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Актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска из-за отказа официантки во время его непристойных домогательств. Актер укусил сотрудницу заведения за ногу. «Спустя пару часов застолья, он улегся на колени к официантке и стал предлагать ей разное неприличное. Получив отказ, актер укусил ее за ногу. Потом начал крушить все вокруг», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что актер начал разрушать предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. Затем персонал заведения выгнал разъяренного актера на улицу, после чего он скрылся. Ресторан так и не получил извинений или компенсации за причиненный ущерб. Руководство заведения обратилось в полицию, передали в telegram-канале. В полиции Новосибирска проводится проверка в отношении Никиты Кологривого. Актер обвиняется в грубом поведении, использовании нецензурной лексики и попытке драки с персоналом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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