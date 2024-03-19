19 марта 2024

На Ямале северяне получат расширенную поддержку по уходу за инвалидами

Депутаты Ямала рассмотрели законопроект по уходу за инвалидами
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале жители получат расширенную соцподдержку по уходу за инвалидами Фото:

На заседании комитета Заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.

«Сегодня региональная выплата, составляющая 22571 рублей, положена неработающим гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. В случае принятия закона выплату смогут получать родители и опекуны, работающие неполный рабочий день, а также на дому или дистанционно. Пособие назначается только одному родителю и опекуну», — говорится в сообщении.

Региональное законодательство приводится в соответствии с федеральным. Для назначения выплаты жителям необходимо обратиться в органы соцзащиты. Заявление необходимо подать до 30 июля.

Ранее URA.RU сообщало о новых социальных программах для жителей ЯНАО. Расширенные меры соцподдержки начали вводить с начала 2024 года.

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На заседании комитета Заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО. «Сегодня региональная выплата, составляющая 22571 рублей, положена неработающим гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. В случае принятия закона выплату смогут получать родители и опекуны, работающие неполный рабочий день, а также на дому или дистанционно. Пособие назначается только одному родителю и опекуну», — говорится в сообщении. Региональное законодательство приводится в соответствии с федеральным. Для назначения выплаты жителям необходимо обратиться в органы соцзащиты. Заявление необходимо подать до 30 июля. Ранее URA.RU сообщало о новых социальных программах для жителей ЯНАО. Расширенные меры соцподдержки начали вводить с начала 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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