На Ямале северяне получат расширенную поддержку по уходу за инвалидами

На заседании комитета Заксобрания Ямала по социальной политике депутаты рассмотрели законопроект, позволяющий родителям и опекунам детей-инвалидов не терять региональные соцвыплаты, работая при этом. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.
«Сегодня региональная выплата, составляющая 22571 рублей, положена неработающим гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. В случае принятия закона выплату смогут получать родители и опекуны, работающие неполный рабочий день, а также на дому или дистанционно. Пособие назначается только одному родителю и опекуну», — говорится в сообщении.
Региональное законодательство приводится в соответствии с федеральным. Для назначения выплаты жителям необходимо обратиться в органы соцзащиты. Заявление необходимо подать до 30 июля.
Ранее URA.RU сообщало о новых социальных программах для жителей ЯНАО. Расширенные меры соцподдержки начали вводить с начала 2024 года.
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