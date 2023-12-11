11 декабря 2023

Жителей ЯНАО ждут новые программы социальной защиты в 2024 году

В департаменте социальной защиты ЯНАО анонсировали новые программы для ямальцев
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году жителей Ямала ожидают новые социальные программы Фото:

В 2024 году в ЯНАО будут введены в работу новые социальные программы для жителей округа. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной зашиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской.

Новые социальные программы для жителей ЯНАО в 2024 году

  • С начала нового года региональные выплаты будут проиндексированы на 4%. Размер выплаты за сутки отдыха для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые не работают, увеличится до 2800 рублей, а периодичность получения поддержки изменится с трех лет на два года.
  • С 1 января 2024 года 49 категорий граждан, имеющих право на льготы, смогут бесплатно передвигаться на городском транспорте с помощью единой карты «Морошка». Она предоставляется для жителей Ямала.
  • С использованием регионального материнского капитала можно будет оплатить любые медицинские услуги для своей семьи. Независимо от того, предоставляются ли они бесплатно по полису обязательного медицинского страхования или нет.
  • Перечень технических средств реабилитации, предоставляемых в службах проката и организациях социального обслуживания, будет расширен с 18 до 24 наименований. Это будет способствовать улучшению условий жизни граждан с ограниченными возможностями, а также упростит процесс ухода за ними.
  • С целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, родственникам участников СВО и другим нуждающимся, на Ямале планируется открыть два семейных многофункциональных центра. Первый центр будет открыт в Новом Уренгое до конца 2023 года, а второй — в Надымском районе в 2024 году.
  • Также запланировано оказание первых услуг в обновленном здании центра социального обслуживания населения «Доверие» в Салехарде во второй половине 2024 года. В учреждении появится стационарное отделение для детей, а также кризисное отделение для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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В 2024 году в ЯНАО будут введены в работу новые социальные программы для жителей округа. Об этом сообщили в окружном департаменте социальной зашиты населения во время пресс-конференции директора ведомства Оксаны Медынской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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