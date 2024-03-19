В Тюменской области резко выросло число изнасилований и вымогательств

В Тюменской области стало больше тяжких и особо тяжких преступлений. В распоряжение URA.RU попал отчет о деятельности полиции по итогам 2023 года.
Согласно документу, выросло количество особо тяжких преступлений (+13.1%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+16,9%), изнасилований (+20%), мошенничеств (+19,2%) и вымогательств (+42%). Помимо этого, в Тюмени стало больше взяточников. Установлено 72 факта получения взятки (+35,8%).
При этом, полиции удалось снизить количество зарегистрированных убийств (-14,6%), грабежей (-7,1%), квартирных краж (-30,3%), краж автомобилей (-32,6%).
По данным документа, в течение года в розыске за совершение преступлений находилось 943 гражданина, из которых найти удалось 540. Удалось установить местонахождение 80 без вести пропавших лиц.
В 2023 году из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 260 кг наркотических средства. Это выше показателей предыдущего года на 85%. В 2023 году было выявлено 56 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
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