Челябинец спас трех спящих детей из горящего дома

Житель деревни Камышевка Аргаяшского района (Челябинская область) спас трех спящих детей из горящего дома. Об этом сообщили 20 марта в местной пожарно-спасательной части.
«Смелые и решительные действия жителя деревни Камышевка Сергея Дерябина позволили спасти из горящего дома троих несовершеннолетних детей, своевременно вызвать спасателей и не допустить распространения огня на соседний дом. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки», — сообщили в 56-й ПСЧ.
Дерябин 16 марта шел по улице Матвеева и обратил внимание, что на крыше одного из домов образовалось быстро увеличивающееся пятно и пошел дым. Мужчина вызвал пожарных и побежал во двор дома. Двери дома были заперты изнутри. Дерябин понял, что в доме кто-то находится и выломал входную дверь. В доме находились трое детей, которые спали. Сергей вывел детей на улицу.
По вызову на место прибыло пожарное подразделение 56-й пожарно-спасательной части, которое дежурило на избирательном участке №13 на выборах президента России. Горение кровли дома было быстро ликвидировано. Как выяснилось, родители детей были на работе.
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