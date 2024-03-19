Челябинец спас трех спящих детей из горящего дома

20 марта 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

На место пожара приехало подразделение, дежурившее на избирательном участке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель деревни Камышевка Аргаяшского района (Челябинская область) спас трех спящих детей из горящего дома. Об этом сообщили 20 марта в местной пожарно-спасательной части. «Смелые и решительные действия жителя деревни Камышевка Сергея Дерябина позволили спасти из горящего дома троих несовершеннолетних детей, своевременно вызвать спасателей и не допустить распространения огня на соседний дом. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки», — сообщили в 56-й ПСЧ. Дерябин 16 марта шел по улице Матвеева и обратил внимание, что на крыше одного из домов образовалось быстро увеличивающееся пятно и пошел дым. Мужчина вызвал пожарных и побежал во двор дома. Двери дома были заперты изнутри. Дерябин понял, что в доме кто-то находится и выломал входную дверь. В доме находились трое детей, которые спали. Сергей вывел детей на улицу. По вызову на место прибыло пожарное подразделение 56-й пожарно-спасательной части, которое дежурило на избирательном участке №13 на выборах президента России. Горение кровли дома было быстро ликвидировано. Как выяснилось, родители детей были на работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель деревни Камышевка Аргаяшского района (Челябинская область) спас трех спящих детей из горящего дома. Об этом сообщили 20 марта в местной пожарно-спасательной части. «Смелые и решительные действия жителя деревни Камышевка Сергея Дерябина позволили спасти из горящего дома троих несовершеннолетних детей, своевременно вызвать спасателей и не допустить распространения огня на соседний дом. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки», — сообщили в 56-й ПСЧ. Дерябин 16 марта шел по улице Матвеева и обратил внимание, что на крыше одного из домов образовалось быстро увеличивающееся пятно и пошел дым. Мужчина вызвал пожарных и побежал во двор дома. Двери дома были заперты изнутри. Дерябин понял, что в доме кто-то находится и выломал входную дверь. В доме находились трое детей, которые спали. Сергей вывел детей на улицу. По вызову на место прибыло пожарное подразделение 56-й пожарно-спасательной части, которое дежурило на избирательном участке №13 на выборах президента России. Горение кровли дома было быстро ликвидировано. Как выяснилось, родители детей были на работе.