19 марта 2024

Челябинец спас трех спящих детей из горящего дома

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
На место пожара приехало подразделение, дежурившее на избирательном участке Фото:

Житель деревни Камышевка Аргаяшского района (Челябинская область) спас трех спящих детей из горящего дома. Об этом сообщили 20 марта в местной пожарно-спасательной части.

«Смелые и решительные действия жителя деревни Камышевка Сергея Дерябина позволили спасти из горящего дома троих несовершеннолетних детей, своевременно вызвать спасателей и не допустить распространения огня на соседний дом. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки», — сообщили в 56-й ПСЧ.

Дерябин 16 марта шел по улице Матвеева и обратил внимание, что на крыше одного из домов образовалось быстро увеличивающееся пятно и пошел дым. Мужчина вызвал пожарных и побежал во двор дома. Двери дома были заперты изнутри. Дерябин понял, что в доме кто-то находится и выломал входную дверь. В доме находились трое детей, которые спали. Сергей вывел детей на улицу.

По вызову на место прибыло пожарное подразделение 56-й пожарно-спасательной части, которое дежурило на избирательном участке №13 на выборах президента России. Горение кровли дома было быстро ликвидировано. Как выяснилось, родители детей были на работе.

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Житель деревни Камышевка Аргаяшского района (Челябинская область) спас трех спящих детей из горящего дома. Об этом сообщили 20 марта в местной пожарно-спасательной части. «Смелые и решительные действия жителя деревни Камышевка Сергея Дерябина позволили спасти из горящего дома троих несовершеннолетних детей, своевременно вызвать спасателей и не допустить распространения огня на соседний дом. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади дома. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки», — сообщили в 56-й ПСЧ. Дерябин 16 марта шел по улице Матвеева и обратил внимание, что на крыше одного из домов образовалось быстро увеличивающееся пятно и пошел дым. Мужчина вызвал пожарных и побежал во двор дома. Двери дома были заперты изнутри. Дерябин понял, что в доме кто-то находится и выломал входную дверь. В доме находились трое детей, которые спали. Сергей вывел детей на улицу. По вызову на место прибыло пожарное подразделение 56-й пожарно-спасательной части, которое дежурило на избирательном участке №13 на выборах президента России. Горение кровли дома было быстро ликвидировано. Как выяснилось, родители детей были на работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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