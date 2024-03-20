ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку БПЛА по Энгельсу

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Ответственность за атаку на базу в Энгельсе взяло на себя ГУР Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ответственность за атаку по городу Энгельс Саратовской области взяло на себя Главное управление разведки Украины (ГУР). Об этом сообщили РБК Украина источники в ведомстве.

«Это была работа ГУР МО», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что об этом рассказали источники в спецслужбах.

Ранее стало известно, что над городом Энгельс прогремели мощные взрывы. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что были ликвидированы беспилотники. Он добавил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

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Ответственность за атаку по городу Энгельс Саратовской области взяло на себя Главное управление разведки Украины (ГУР). Об этом сообщили РБК Украина источники в ведомстве. «Это была работа ГУР МО», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что об этом рассказали источники в спецслужбах. Ранее стало известно, что над городом Энгельс прогремели мощные взрывы. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что были ликвидированы беспилотники. Он добавил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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