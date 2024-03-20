ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку БПЛА по Энгельсу

Ответственность за атаку на базу в Энгельсе взяло на себя ГУР Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ответственность за атаку по городу Энгельс Саратовской области взяло на себя Главное управление разведки Украины (ГУР). Об этом сообщили РБК Украина источники в ведомстве.
«Это была работа ГУР МО», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что об этом рассказали источники в спецслужбах.
Ранее стало известно, что над городом Энгельс прогремели мощные взрывы. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что были ликвидированы беспилотники. Он добавил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.
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