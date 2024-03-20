Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области

Губернатор Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом
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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в telgeram-канале. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. По данным telegram-канала Shot, жители области услышали от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».

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Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин. «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в telgeram-канале. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. По данным telegram-канала Shot, жители области услышали от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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