Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин.
«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в telgeram-канале. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. По данным telegram-канала Shot, жители области услышали от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».
Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин. «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в telgeram-канале. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. По данным telegram-канала Shot, жители области услышали от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».