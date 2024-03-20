Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области

Губернатор Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом

20 марта 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин. «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в telgeram-канале. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. По данным telegram-канала Shot, жители области услышали от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области. Об уничтожении украинских беспилотников рассказал губернатор области Роман Бусаргин. «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в telgeram-канале. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. По данным telegram-канала Shot, жители области услышали от двух до четырех гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах».