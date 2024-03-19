Жителю ХМАО грозит срок за помощь мошенникам в отмывании денег

Мошенники обналичили более миллиона рублей через жителя ХМАО

20 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мошенники обналичили через югорчанина миллион рублей, полученных преступным путем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жителю поселка Солнечный (Сургутский район, ХМАО), грозит срок за помощь мошенникам в отмывании денег. Он нашел в мессенджере заявление о дополнительном заработке, которое было размещено злоумышленниками, передает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Югорчанин открыл банковский счет и за денежное вознаграждение в размере четырех тысяч рублей предоставил доступ к личному кабинету банка третьим лицам. Работодатель предупредил, что данный счет будет использоваться для выведения в легальный оборот средств, добытых преступным путем», — сообщает пресс-служба УМВД. С сентября по ноябрь 2023 года на его счет поступали деньги граждан, которые пострадали от мошенников. Через югорчанина злоумышленники обналичили более миллиона рублей. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Незаконный оборот средств платежей». Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО потерял полмиллиона рублей, желая заработать на криптовалюте. Заведено уголовное дело по факту мошенничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю поселка Солнечный (Сургутский район, ХМАО), грозит срок за помощь мошенникам в отмывании денег. Он нашел в мессенджере заявление о дополнительном заработке, которое было размещено злоумышленниками, передает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Югорчанин открыл банковский счет и за денежное вознаграждение в размере четырех тысяч рублей предоставил доступ к личному кабинету банка третьим лицам. Работодатель предупредил, что данный счет будет использоваться для выведения в легальный оборот средств, добытых преступным путем», — сообщает пресс-служба УМВД. С сентября по ноябрь 2023 года на его счет поступали деньги граждан, которые пострадали от мошенников. Через югорчанина злоумышленники обналичили более миллиона рублей. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Незаконный оборот средств платежей». Фигурант находится под подпиской о невыезде, ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО потерял полмиллиона рублей, желая заработать на криптовалюте. Заведено уголовное дело по факту мошенничества.