19 марта 2024

Власти Кургана запретили проезд грузовиков по одной из дорог города. Карта

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, фура, дальнобойщики, трасса, дорога, трасса иртыш, автодорога
В Кургане ввели новое ограничение для грузовых машин Фото:

Администрация Кургана запретила движение тяжелых грузовиков дороге и улице Юргамышской на западной окраине города. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

«О введении ограничения движения для грузовых автомобилей <…> на автомобильной дороге от улицы Юргамышская до СТ „Радуга“ и на улице Юргамышская», — говорится в документе. Запрет касается машин с максимально разрешенной массой свыше 12 тонн.

На данных участках дорог появятся соответствующие знаки в течение 20 дней после выхода постановления. Запрет не касается пассажирского транспорта, перевозок продуктов, ГСМ, буксировку строительной техники к местам ремонта. Также разрешено проезжать машинам весом до 26 тонн к предприятиям, расположенным около знаков запрета.

В Кургане для грузовиков закрыли одну из дорог города
В Кургане для грузовиков закрыли одну из дорог города

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Администрация Кургана запретила движение тяжелых грузовиков дороге и улице Юргамышской на западной окраине города. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города. «О введении ограничения движения для грузовых автомобилей <…> на автомобильной дороге от улицы Юргамышская до СТ „Радуга“ и на улице Юргамышская», — говорится в документе. Запрет касается машин с максимально разрешенной массой свыше 12 тонн. На данных участках дорог появятся соответствующие знаки в течение 20 дней после выхода постановления. Запрет не касается пассажирского транспорта, перевозок продуктов, ГСМ, буксировку строительной техники к местам ремонта. Также разрешено проезжать машинам весом до 26 тонн к предприятиям, расположенным около знаков запрета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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