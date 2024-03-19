Администрация Кургана запретила движение тяжелых грузовиков дороге и улице Юргамышской на западной окраине города. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.
«О введении ограничения движения для грузовых автомобилей <…> на автомобильной дороге от улицы Юргамышская до СТ „Радуга“ и на улице Юргамышская», — говорится в документе. Запрет касается машин с максимально разрешенной массой свыше 12 тонн.
На данных участках дорог появятся соответствующие знаки в течение 20 дней после выхода постановления. Запрет не касается пассажирского транспорта, перевозок продуктов, ГСМ, буксировку строительной техники к местам ремонта. Также разрешено проезжать машинам весом до 26 тонн к предприятиям, расположенным около знаков запрета.
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