21 марта 2024

У жителей ХМАО набирают популярность новые туры на Кавказе

Жители ХМАО стали массово ездить отдыхать в Дагестан
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан стали популярны путешествия на Кавказ Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия на Кавказ. Чаще всего югорчане едут в Дагестан — туда несложно добраться благодаря прямым рейсам. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Еленой Соловьевой.

«На Кавказ многие сейчас едут. Особенно Дагестан популярен круглый год среди наших туристов. Популярен, в том числе, потому что туда есть прямые перелеты из Сургута и Нижневартовска», — рассказывает журналисту URA.RU Соловьева.

По словам турагента, у югорчан также стало популярно сейчас искать для себя новые маршруты для отдыха. Отсюда растет спрос на необычные направления как по России, так и за рубежом. «Многие в этом году были в Катаре, Узбекистане, на Маврикии и странах Африки. Даже спрашивают Антарктику», — добавляет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди горных курортов кроме Кавказа, у югорчан стали популярны туры на Алтай. Тогда представители туроператора «ЮграМегаТур» рассказывали агентству, что такие путешествия пользуются спросом у туристов и летом.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия на Кавказ. Чаще всего югорчане едут в Дагестан — туда несложно добраться благодаря прямым рейсам. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Еленой Соловьевой. «На Кавказ многие сейчас едут. Особенно Дагестан популярен круглый год среди наших туристов. Популярен, в том числе, потому что туда есть прямые перелеты из Сургута и Нижневартовска», — рассказывает журналисту URA.RU Соловьева. По словам турагента, у югорчан также стало популярно сейчас искать для себя новые маршруты для отдыха. Отсюда растет спрос на необычные направления как по России, так и за рубежом. «Многие в этом году были в Катаре, Узбекистане, на Маврикии и странах Африки. Даже спрашивают Антарктику», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что среди горных курортов кроме Кавказа, у югорчан стали популярны туры на Алтай. Тогда представители туроператора «ЮграМегаТур» рассказывали агентству, что такие путешествия пользуются спросом у туристов и летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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