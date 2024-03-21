У жителей ХМАО набирают популярность новые туры на Кавказе

Жители ХМАО стали массово ездить отдыхать в Дагестан

22 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

У югорчан стали популярны путешествия на Кавказ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия на Кавказ. Чаще всего югорчане едут в Дагестан — туда несложно добраться благодаря прямым рейсам. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Еленой Соловьевой. «На Кавказ многие сейчас едут. Особенно Дагестан популярен круглый год среди наших туристов. Популярен, в том числе, потому что туда есть прямые перелеты из Сургута и Нижневартовска», — рассказывает журналисту URA.RU Соловьева. По словам турагента, у югорчан также стало популярно сейчас искать для себя новые маршруты для отдыха. Отсюда растет спрос на необычные направления как по России, так и за рубежом. «Многие в этом году были в Катаре, Узбекистане, на Маврикии и странах Африки. Даже спрашивают Антарктику», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что среди горных курортов кроме Кавказа, у югорчан стали популярны туры на Алтай. Тогда представители туроператора «ЮграМегаТур» рассказывали агентству, что такие путешествия пользуются спросом у туристов и летом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали популярны путешествия на Кавказ. Чаще всего югорчане едут в Дагестан — туда несложно добраться благодаря прямым рейсам. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Еленой Соловьевой. «На Кавказ многие сейчас едут. Особенно Дагестан популярен круглый год среди наших туристов. Популярен, в том числе, потому что туда есть прямые перелеты из Сургута и Нижневартовска», — рассказывает журналисту URA.RU Соловьева. По словам турагента, у югорчан также стало популярно сейчас искать для себя новые маршруты для отдыха. Отсюда растет спрос на необычные направления как по России, так и за рубежом. «Многие в этом году были в Катаре, Узбекистане, на Маврикии и странах Африки. Даже спрашивают Антарктику», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что среди горных курортов кроме Кавказа, у югорчан стали популярны туры на Алтай. Тогда представители туроператора «ЮграМегаТур» рассказывали агентству, что такие путешествия пользуются спросом у туристов и летом.