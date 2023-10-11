Какие курорты России популярны осенью у туристов из ХМАО

Осенью туристы из Ханты-Мансийска едут в горы Алтая и на Кавказ

12 октября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Осенью среди югорчан популярны горные направления — Кавказ, Алтай и Дагестан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осенью туристы из Ханты-Мансийска предпочитают путешествия к горным местностям. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых. Об этом корреспонденту агентства сообщил туроператор «ЮграМегаТур». «Этой осенью у югорчан очень популярны такие направления как Кавказ, Алтай и Дагестан. Летом эти направления тоже были востребованы, но доля пляжного отдыха превалировала. Кроме того, люди уже начинают готовиться к отдыху в зимний период. Поэтому есть четкий запрос на Великий Устюг [резиденцию Деда Мороза], например», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве. Для отдыха за границей туристы все чаще выбирают Таиланд и Кубу. Пик популярности египетских каникул прошел еще в сентябре, так как к середине осени на побережье становится прохладнее. Ранее URA.RU писало о том, что югорчане осваивают новые направления за границей в бархатный сезон. В сентябре Турция по турпотоку из ХМАО заняла первое место. Затем Таиланд, Арабские Эмираты и города России.

Осенью туристы из Ханты-Мансийска предпочитают путешествия к горным местностям. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых. Об этом корреспонденту агентства сообщил туроператор «ЮграМегаТур». «Этой осенью у югорчан очень популярны такие направления как Кавказ, Алтай и Дагестан. Летом эти направления тоже были востребованы, но доля пляжного отдыха превалировала. Кроме того, люди уже начинают готовиться к отдыху в зимний период. Поэтому есть четкий запрос на Великий Устюг [резиденцию Деда Мороза], например», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве. Для отдыха за границей туристы все чаще выбирают Таиланд и Кубу. Пик популярности египетских каникул прошел еще в сентябре, так как к середине осени на побережье становится прохладнее. Ранее URA.RU писало о том, что югорчане осваивают новые направления за границей в бархатный сезон. В сентябре Турция по турпотоку из ХМАО заняла первое место. Затем Таиланд, Арабские Эмираты и города России.