11 октября 2023

Какие курорты России популярны осенью у туристов из ХМАО

Осенью туристы из Ханты-Мансийска едут в горы Алтая и на Кавказ
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью среди югорчан популярны горные направления — Кавказ, Алтай и Дагестан Фото:

Осенью туристы из Ханты-Мансийска предпочитают путешествия к горным местностям. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых. Об этом корреспонденту агентства сообщил туроператор «ЮграМегаТур».

«Этой осенью у югорчан очень популярны такие направления как Кавказ, Алтай и Дагестан. Летом эти направления тоже были востребованы, но доля пляжного отдыха превалировала. Кроме того, люди уже начинают готовиться к отдыху в зимний период. Поэтому есть четкий запрос на Великий Устюг [резиденцию Деда Мороза], например», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве.

Для отдыха за границей туристы все чаще выбирают Таиланд и Кубу. Пик популярности египетских каникул прошел еще в сентябре, так как к середине осени на побережье становится прохладнее.

Ранее URA.RU писало о том, что югорчане осваивают новые направления за границей в бархатный сезон. В сентябре Турция по турпотоку из ХМАО заняла первое место. Затем Таиланд, Арабские Эмираты и города России.

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Осенью туристы из Ханты-Мансийска предпочитают путешествия к горным местностям. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых. Об этом корреспонденту агентства сообщил туроператор «ЮграМегаТур». «Этой осенью у югорчан очень популярны такие направления как Кавказ, Алтай и Дагестан. Летом эти направления тоже были востребованы, но доля пляжного отдыха превалировала. Кроме того, люди уже начинают готовиться к отдыху в зимний период. Поэтому есть четкий запрос на Великий Устюг [резиденцию Деда Мороза], например», — рассказали журналисту URA.RU в турагентстве. Для отдыха за границей туристы все чаще выбирают Таиланд и Кубу. Пик популярности египетских каникул прошел еще в сентябре, так как к середине осени на побережье становится прохладнее. Ранее URA.RU писало о том, что югорчане осваивают новые направления за границей в бархатный сезон. В сентябре Турция по турпотоку из ХМАО заняла первое место. Затем Таиланд, Арабские Эмираты и города России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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