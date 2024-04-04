Путин: МРОТ в России увеличится до 35 тысяч рублей к 2030 году

В России к 2030 году вдвое увеличится МРОТ, а также вырастет заработная плата. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 4-го апреля. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля.
«Мы с вашим руководством постоянно дискутировали на этот счет в последние последние месяцы, да и в последние годы всегда уделил этому особое внимание. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей», — заявил Владимир Путин.
Президент отметил, что у России нет выбора, иначе придется завозить рабочую силу из-за границы. По мнению президента, необходимо и также повышать производительность труда. «Современные производства рабочие места должны появляться повсеместно во всех регионах страны. На это мы дополнительно настроим инструменты и механизмы поддержки бизнеса, развития наших территорий. При этом, меры стимулирования инвестиций будут увязаны с повышением зарплат сотрудников, как я уже сказал, с улучшением социальных пакетов», — подчеркнул Путин.
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